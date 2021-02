Din 17 februarie, JA România și Raiffeisen Bank reiau inițiativa „ Susțin educația financiară în comunitatea mea ” prin care oferă liceelor soluții pentru educația online.

JA România și Raiffeisen Bank reiau inițiativa „Susțin educația financiară în comunitatea mea” prin care oferă liceelor soluții pentru educația online: cursuri de educație financiară digitale pentru educarea utilizării responsabile a resurselor financiare, acces gratuit la platforma LMS JA Inspire™ și posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar pentru echipamente tehnice necesare educației în școală sau la distanță.

Până la data de 14 mai, liceele din țară se pot înscrie în program implicându-și elevii să urmeze cursul de educație financiară ABCdar bancar, dezvoltat pe platforma educațională JA Inspire™ și accesibil utilizând orice dispozitiv conectat la internet (smartphone, tabletă, laptop sau PC) ori prin intermediul aplicațiilor Android și iOS.

Fiecare licean care parcurge cursul de educație financiară ABCdar bancar își poate ajuta școala să obțină sprijin financiar pentru echipamente tehnice în timp ce beneficiază de resurse educaționale moderne, cu feedback imediat, care îl ajută să își însușească noțiuni de bază despre planificarea bugetului, investiții, metode moderne de plată și economisire.

„Este un curs interesant, în care am învățat că este important, atât pentru mine, cât și pentru cei din familie, să am un buget și să țin evidența banilor, astfel încât viața de zi cu zi să aibă un curs normal și previzibil.”, a afirmat unul dintre elevii participanții la ediția precedentă.

La edițiile anterioare, peste 55.000 de elevi liceeni au parcurs modulul ABCdar bancar în format digital interactiv, iar 15 licee teoretice și tehnologice[1] din 11 județe au beneficiat de sprijin financiar pentru echipamente tehnice și dotări.

Înscrierile încep pe 17 februarie. Mai multe detalii despre calendar și procesul de înscriere sunt disponibile la https://jar.ro/abcdarbancar

Inițiativa este la a patra ediție și face parte din programul de educație financiară dezvoltat, începând cu anul 2010, de JA România în parteneriat cu Raiffeisen Bank. Din 2018, modulul ABCdar bancar în versiune digitală interactivă este la dispoziția liceelor participante la programul JA de educație financiară.

Despre Junior Achievement (JA) România

Junior Achievement România, organizație nonprofit, a fost fondată în anul 1993 și este parte a JA Worldwide® USA și JA Europe. Junior Achievement este cea mai mare organizație internațională de educație antreprenorială, economică, financiară și STEM, de orientare profesională, sănătate și dezvoltare a abilităților pentru viață, programele sale fiind urmate în 40 de țări din Europa și peste 100 din lume. În România, programele JA de tip „learning by doing“ și „project based”, adaptate învățării hibride, sunt urmate anual de peste 230.000 de elevi și studenți din peste 1.670 de instituții de învățământ și se desfășoară local în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, instituțiile de învățământ și comunitatea de afaceri. În 2019, Junior Achievement a celebrat 100 de ani de existență, iar în 2020, organizația s-a poziționat pe locul 7 în topul NGO Advisor, dedicat celor mai importante 500 de ONG-uri la nivel mondial.

Despre Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,1 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.900 de angajati, 340 de agentii in toata tara, 750 de ATM-uri, 373 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de 24.000 de POS-uri.

Raiffeisen Bank susţine anual programe și proiecte de responsabilitate social corporativă care îmbunătăţesc calitatea vieţii în comunităţile în care este prezentă. În cei 21 de ani de prezență pe piața românească, Raiffeisen Bank a investit peste 20 de milioane de euro în proiecte culturale, educative și comunitare. Rezultatele obţinute și planurile pentru viitor sunt prezentate în Raportul de Sustenabilitate, disponibil pe site-ul web al companiei: https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/responsabilitate-corporativa/rapoarte-anuale-csr/.

[1] Din localitățile Botoșani, București, Drăgănești-Olt, Oradea, Piatra-Neamț, Ploiești, Rădăuți, Râmnicu Vâlcea, Sighetu Marmației, Strehaia, Ștei și Tulcea.