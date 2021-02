Luna viitoare, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava va derula două programe gratuite de formare profesională. Este vorba de un curs de competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere și de un altul de calificare în meseria de agent de securitate. La fiecare curs vor participa cîte 14 persoane. În martie, la nivel național, 1.651 de persoane vor participa la 103 programe gratuite de formare profesională organizate de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

