O unitate de învățământ din județul Suceava a suspendat parțial cursurile vineri, 14 februarie. La Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava sunt confirmate 3 cazuri de gripă la clasa a II-a (23 elevi). În urma monitorizării situației, D.S.P. Suceava a aprobat suspendarea cursurilor la această clasă, în sala de curs urmând să fie efectuată dezinfecție generală.

