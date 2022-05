Curtea de Apel Cluj a decis că fostul vicepreședinte al CJ Suceava, Cristinel Crețu, rămâne în arest preventiv. Astăzi, Curtea de Apel Cluj a respins ca nefondată contestaţia formulată de Cristinel Silviu Crețu împotriva deciziei Tribunalului Cluj din data de 3 mai 2022 prin a fost prelungită arestarea preventivă pentru fostul vicepreședinte al CJ Suceava până la data de 3 iunie 2022. Reamintim că Cristinel Crețu se află în arest, la Cluj, din 5 aprilie, în urma unui flagrant. Procurorii DNA spun că Silviu-Cristinel Crețu, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, ar fi acceptat și primit în decembrie 2020 o primă tranșă de 40.000 euro de la administratorul unei societăți comerciale. Este vorba despre administratorul „Autotehnorom”, Vasile Rîpan. Potrivit DNA, în perioada 16 – 29 martie 2022, Cristinel Crețu i-ar fi cerut aceluiași om de afaceri încă 40.000 de euro. Pe 4 aprilie, procurorii DNA Cluj i-au făcut flagrant în timp ce primea cei 40.000 de euro mită, chiar în sediul Consiliului Județean Suceava.

De asemenea, Consiliul Județean Suceava a aprobat, cu majoritate de voturi, demisia lui Cristi Crețu din funcțiile de consilier și vicepreședinte al instituției. Cristinel Crețu și-a depus demisia în data de 20 aprilie, cererea fiind transmisă Consiliului Județean de către avocatul Călin Budișan.