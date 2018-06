Vremea rea a creat probleme mari în judeţul Suceava, conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina”. Astfel, în comuna Valea Moldovei, patru persoane şi aproximativ 400 de oi au rămas izolate între ape. Iniţial, reprezentanții Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă au trecut peste apă două persoane, celelalte două rămînînd să aibă grijă de animale. Apoi, pompierii militari împreună cu pompierii voluntari au salvat cele două persoane şi oile. La Cîmpulung Moldovenesc au fost colmatate două podeţe şi s-au inundat o curte şi un beci. În comuna Slatina au fost inundate 15 curţi, 14 beciuri şi două anexe, iar în comuna Muşeniţa fulgerele au aprins două anexe, care au ars. La Forăşti, un autoturism a ieşit în afara părţii carosabile şi a intrat în curtea unei gospodarii. Cele două persoane aflate în interior au rămas încarcerate. Acestea au fost scoase de un echipaj de descarcerare şi au fost preluate pentru îngrijiri medicale de către echipaje SMURD şi de la Ambulanţă.

