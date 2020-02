Departamentul de evaluări al firmei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a evaluat ȋn 2019 proprietăţi cu o valoare cumulată de 4,2 miliarde de euro, iar pentru acest an estimează o creştere a volumului evaluărilor de 15%.

Bogdan Sergentu, Head of Valuation & Consulting, Cushman & Wakefield Echinox: “Din perspectiva evaluărilor, 2019 a fost un alt an cu creşteri semnificative în ceea ce priveşte piaţa imobiliară. Am sesizat o creştere în special pe segmentul spaţiilor logistice şi industriale, unde s-a consemnat şi cea mai importantă compresie a yield-urilor. Piaţa de retail a continuat să beneficieze de creşterea consumului populaţiei, menţinându-se astfel la rate de capitalizare inferioare clădirilor de birouri şi păstrându-şi potenţialul de creştere a chiriilor.”

Echipa de evaluări a Cushman & Wakefield Echinox este formată din opt membri cu o experienţă medie de peste 16 ani ȋn domeniu. Totodată, firma acoperă sectorul evaluărilor la nivel naţional printr-o reţea locală de 20 de colaboratori specializaţi ȋn rapoarte pentru garantarea ȋmprumuturilor acordate persoanelor fizice sau IMM-urilor.

Printre clienţii reprezentativi ai departamentului de evaluări al companiei Cushman & Wakefield Echinox se numără o serie dintre cei mai mari investitori şi dezvoltatori din piaţa imobiliară locală, precum Globalworth, Iulius Group, Lion’s Head Investments, NEPI Rockcastle, P3, Portland Trust, PPF Real Estate, Prime Kapital sau Sonae Sierra.

