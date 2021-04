Cushman & Wakefield Echinox își lărgește aria de servicii, oferind consultanță în vederea obținerii certificatelor internaționale LEED, WELL și BREEAM, atât pentru clădiri de birouri sau industrial-logistice existente, cât și pentru cele aflate în faza de proiect sau în curs de livrare.

În București, la momentul actual, peste 60% din stocul modern de spații de birouri este format din imobile care dețin certificare verde, în condițiile în care majoritatea proiectelor dezvoltate în ultimii 5-7 ani au fost certificate încă din perioada construcției. Pașii pentru certificare sunt aceiaşi indiferent de tipul de clădire, pentru segmentul industrial logistic amenajarea peisagistică având o pondere mai mare față de cazul unei clădiri de birouri aflate în mediul urban.

Andrei Ianculescu, Head of Project Management, Cushman & Wakefield Echinox: „Am decis să adăugăm serviciile de certificare verde dupa standarde internaţionale (LEAD, BREEAM şi WELL) datorită interesului manifestat de clienţi pentru investiţii sustenabile, vizând atat certificarea clădirilor de birouri, cât si a altor tipuri de dezvoltări imobiliare, în special logistice şi industriale. Utilizarea tehnologiilor verzi crește gradul de ocupare și valoarea clădirii si garantează consum redus de utilităţi, iar în unele orașe, chiar și o reducere a taxelor pe proprietate, implicit un service charge mai mic pentru chiriaș și un impact pozitiv asupra bugetului respectivei companii. În plus, certificarea WELL intră în detalii amănunțite legate de confortul interior, protejarea sănătăţii ocupanţilor și condițiile de muncă ale angajaților, un criteriu major de selecție în perioada pe care o traversăm.”

Conform studiilor efectute în ultimii ani, clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie și pentru 36% din emisiile de CO2 în UE. De la începutul acestui an, clădirile noi din Uniunea Europeană trebuie să aibă un consum de energie „aproape de zero”, lucru care poate fi obținut în mare masură prin instalarea de sisteme și echipamente care produc energie electrică din surse regenerabile.

Cushman & Wakefield Echinox furnizează servicii de consultanţă în procesul de certificare al clădirilor verzi, pornind de la elaborarea unor studii, precum: raport ecologic, analiza riscului de inundații, calculul amprentei de carbon, modelarea energetică, modelarea confortului termic, strategia de adaptare la schimbări climatice, studiul adaptării funcționale, eficiența folosirii materialelor, planul de mobilitate, până la depunerea documentației pentru obținerea certificării fazelor de proiectare, de construcție și certificării finale.