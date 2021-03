Piața hotelieră din Bucureşti, deşi puternic afectată de impactul pandemiei COVID-19, continuă să fie în interesul operatorilor hotelieri care doresc să îşi extindă reţeaua de hoteluri. În regiunile CEE și SEE, Praga, Budapesta, Varșovia și București sunt principalele orașe de interes pentru principalii operatori, care se arată încrezători în ceea ce priveşte redresarea pieței, anticipând faptul că revenirea va avea loc între 2022-2023 în orașele mai mici și între 2023-2024 în capitale.

Compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield a publicat rezultatele studiului Hospitality Operator Beat T4 2020, ce sprijină industria hotelieră şi prezintă performanța pieței din regiunile CEE si SEE, incluzând România, în urma unui sondaj cu privire la preferinţele, planurile şi proiectele în curs de dezvoltare ale operatorilor hotelieri internaționali și regionali, activi sau interesați de această regiune, precum şi opinia lor cu privire la impactul Covid-19 asupra pieţei hoteliere si a redresării acesteia.

În România, volumul tranzacțiilor cu active hoteliere a atins în 2020 aproximativ 9,5 milioane de euro, în scădere cu 87% față de volumul de aproape 75 de milioane de euro din anul precedent. Această evoluţie a fost în linie cu tendința generală observată în CEE şi SEE. Cererea din partea investitorilor a fost întreruptă în 2020 și mulți proprietari au amânat procesele de vânzare planificate din cauza restricțiilor generate de COVID-19. Cu toate acestea, interesul investitorilor rămâne relativ puternic, datorită unor fundamente solide pentru o viitoare creștere a pieței hoteliere locale, coroborată cu fluxul de capital nou preconizat din sectorul hotelier în 2021.

În mod similar, din perspectiva operatorilor, Bucureștiul a fost una dintre cele mai atractive piețe din regiunile CEE si SEE, urmând îndeaproape pieţe mai dezvoltate precum Varşovia, Praga sau Budapesta, conform sondajului Operator Beat. Alte oraşe țintă din România menţionate de operatorii internaționali au fost: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța și Brașov – unde prezenţa brandurilor internaţionale este scăzută.

Privind performanţa hotelieră, gradul de ocupare al hotelurilor a atins cel mai scăzut nivel, de 5,1%, în luna mai 2020, din cauza restricțiilor guvernamentale privind hotelurile și călătoriile. Odată cu relaxarea restricțiilor, gradul de ocupare a început să crească în perioada de vară, atingând cel mai înalt nivel (17%) în septembrie 2020, înainte de a începe să scadă din nou că urmare a celui de-al doilea val de infectari cu COVID-19. Între timp, rata medie zilnică (ADR) pentru piața din București a atins 68 euro în 2020.

COVID-19 a provocat întârzieri sau chiar anulări de proiecte in regiunea CEE/SEE, ceea ce poate fi o veste bună pentru hotelieri, din perspectiva limitării creșterii ofertei și facilitarea unei recuperări mai rapide a pieței locale. În ciuda provocărilor din piața hotelieră, în București s-au deschis noi hoteluri precum: Moxy Old Town (iulie 2020) și Holiday Inn Bucharest Times (ianuarie 2021). În plus, proiectul aflat în curs de construcție, precum Autograph Collection din centrul vechi sau extinderea camerelor si renovarea complexului hotelier Radisson Blu, sunt programate spre inaugurare în 2021, respectiv 2023.

Potrivit sondajului Operator Beat, majoritatea operatorilor se așteaptă la o recuperare mai rapidă a marilor orașe regionale decât la nivel de capitale, 53% dintre respondenți preconizând recuperarea pieţei hoteliere în 2023. Acest lucru este în conformitate cu previziunile Oxford Economics ce întrevăd o accelerare şi o deplină revenire a turismului în București până în 2023.

Bogdan Gubandru, Director Investment Agency, Cushman & Wakefield Echinox: „Înainte de pandemie, exista o ofertă sub-dimensionată pe piața ospitalității, aspect care va fi evidențiat din nou, odată cu sfârșitul restricțiilor și cu redresarea economică. Continuă să existe o oportunitate semnificativă, iar dezvoltatorii își vor alinia livrările de noi hoteluri cu revenirea la o nouă formă de normalitate privind călătoriile. Ne așteptăm la o reluare a călătoriilor în scop de afaceri în a doua jumătate a anului 2021 și la o cerere locală decentă în oraşele din țară.”

Sevda Cadir, Hospitality Advisor CEE & SEE: „Piața hotelieră din București s-a dezvoltat datorită cererii din zona turismului de afaceri; hotelierii s-au confruntat astfel cu o perioadă dificilă în 2020, din cauza declinului accentuat al principalului său generator de cerere. În pofida provocărilor actuale din piața hotelieră, perspectiva pieţei din București rămâne pozitivă pe termen lung.”

Frederic Le Fichoux, Head of Hotel Transactions, Continental Europe: „În ultimii ani, piaţa hotelieră din București a înregistrat o creștere impresionantă a cererii, reflectată în gradul ridicat de ocupare. În ciuda provocărilor pe termen scurt, investitorii și operatorii rămân optimiști în privinţa perspectivelor pe termen lung, cu un interes susţinut pentru piață și o recuperare relativ rapidă. Drept urmare, Bucureștiul devine o piață din ce în ce mai atractivă în rândul investitorilor și a operatorilor locali și internaționali.”