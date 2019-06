Firma de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnată să administreze clădirea de birouri Eminescu Office, finalizată recent în Bucureşti, în apropiere de Piața Romană.

Aceasta este a treia clădire de birouri preluată spre administrare de Cushman & Wakefield Echinox de la începutul anului, departamentul de Asset Services având atribuţii ȋn gestionarea activităţilor de zi cu zi din clădire, managementul relaţiei cu chiriaşii, supervizarea operaţională, servicii financiare şi raportare către proprietar, prin specialişti on-site şi la sediul central, coordonaţi de Mihaela Petruescu, Head of Asset Services.

Eminescu Office este un proiect premium, o clădire de birouri cu un design deosebit şi o faţadă exterioară ce se încadrează în profilul zonei. Imobilul are o suprafaţă ȋnchiriabilă de 7.000 de metri pătraţi distribuiţi pe parter şi şapte etaje supraterane. Parcarea subterană dispune de 81 de locuri, fiind dotată și cu facilități pentru biciclete.

Spațiile de birouri sunt open space, cu terase pe fiecare etaj, designul clădirii facilitând accesul luminii naturale în toate zonele. Materialele premium asigură o bună izolare și un consum redus de energie.

Eminescu Office este o clădire boutique dezvoltată de Akcent Development, care revitalizează zona istorică Eminescu şi oferă chiriaşilor un acces facil la transportul public, la stații de autobuz şi de metrou. Prin poziţionarea ultracentrală, în vecinătatea zonelor Universitate, Piaţa Romană, Calea Moşilor şi Ştefan cel Mare, clădirea are acces la o gamă largă de servicii, precum restaurante, cafenele, farmacii sau bănci.

Mihaela Petruescu, Head of Asset Services, Cushman & Wakefield Echinox: „Preluarea celei de a treia clădiri de birouri în administrarea echipei noastre de asset services de la începutul acestui an înseamnă pentru noi că am reuşit să câştigăm încrederea proprietarilor şi dezvoltatorilor. Suntem mândri să ne ocupăm de administrarea clădirii Eminescu Office pentru că este un proiect ce a prins viaţă datorită potenţialului pe care l-au văzut proprietarii în zona centrală a oraşului.”

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanţă imobiliară de top pe piaţa locală, activând ȋn toate segmentele pieţei imobiliare. Departamentul de Asset Services administrează proiecte de retail şi birouri cu o suprafaţă ȋnchiriabilă de peste 170.000 de metri pătraţi ȋn Bucureşti şi alte oraşe.

