Compania PTC România a extins spațiul de birouri din proiectul Riverplace, un proiect deținut de CA IMMO și localizat în zona Politehnica din București, și a ajuns astfel să ocupe 4.800 de metri pătrați în complex. Tranzacția a fost intermediată de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

PTC România, activă în domeniul tehnologiei, și-a reînnoit contractul de închiriere pentru spațiul de 3.600 metri pătrați pe care îl avea deja în complexul Riverplace, și în același timp a decis să crească cu încă 1.200 de metri pătrați suprafața pe care o ocupă.

Localizată în zona de Centru-Vest a Bucureștiului, una dintre cele mai dinamice subpiețe de birouri din Capitală, Riverplace are o suprafață închiriabilă de 47.000 metri pătrați și face parte din portofoliul de birouri pe care CA Immo îl deține în București.

Marian Roman, Managing Director of CA IMMO Real Estate Management Romania: „Suntem onorați că acest parteneriat pe termen lung cu PTC Eastern Europe început în 2009 va continua și în anii viitori. Consolidarea contractului de închiriere al PTC este încă o dovadă că Riverplace găzduiește companii importante, care se bucură de calitatea specificațiilor și caracteristicilor construcției, de vizibilitate excelentă și acces facil prin intermediul tuturor mijloacelor de transport în comun, inclusiv cu metroul, stația de metrou Petrache Poenaru fiind situată chiar în fața proiectului.”

Bogdan Bogatu, Director Office Agency, Cushman & Wakefield Echinox: „Într-un context al pieței plin de provocări atât pentru chiriași, cât și pentru dezvoltatori, ne bucurăm să vedem companii care continuă să își dezvolte business-ul și să crească numărul de angajați. Pe lângă faptul că se află într-una dintre cele mai active destinații pentru birouri din România, biroul PTC este localizat strategic în imediata vecinătate a Universității Politehnica – un avantaj pentru o companie care dorește să angajeze personal foarte bine calificat în domeniul tehnologic.”

Piața de birouri din București a avut anul trecut o evoluție crescătoare din punct de vedere atât al activității de dezvoltare, cât și al cererii de spații, comparativ cu 2020, primul an de pandemie. Domeniul IT&C a fost unul dintre motoarele cererii din 2021, în condițiile în care 30% din volumul total al cererii a venit de la companii active în acest segment.

Cushman & Wakefield Echinox este una dintre cele mai mari companii de consultanță imobiliară de pe piața locală, activând în toate segmentele pieței imobiliare. Departamentul de birouri al companiei este activ în Bucureşti, dar şi în cele mai mari oraşe din ţară, precum Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi sau Braşov.

CA Immo este un investitor, manager și dezvoltator pe segmentul spațiilor de birouri din Germania, Austria și Europa Centrală. Compania acoperă întregul lanț valoric din domeniul imobiliar comercial, având de asemenea expertiză în activitatea de construcții. Fondată în 1987, CA Immo este listată la Bursa de Valori din Viena și deține active imobiliare în valoare de aproximativ 5,6 miliarde euro în Germania, Austria și Europa Centrală și de Est. În România, CA Immo este prezentă din 2001 și are un portofoliu de șapte clădiri de birouri: Opera Center One și Two, Europe House, Bucharest Business Park, Riverplace, Campus 6.1 și Orhideea Towers, care totalizează o suprafață închiriabilă de aproximativ 165.000 metri pătrați.

Cushman & Wakefield Echinox, afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deținut și operat independent, cuprinde o echipă de peste 80 de profesioniști și colaboratori, ce oferă o gamă completă de servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor și chiriașilor. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cwechinox.com.

Cushman & Wakefield, unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 50.000 de angajați în peste 60 de țări, ajută chiriașii, proprietarii și investitorii în optimizarea valorii activelor. Cu venituri de 9,4 miliarde de dolari, serviciile principale ale companiei sunt: consultanță în gestionarea activelor şi investițiilor, piețe de capital, închirieri, administrarea proprietăților, reprezentarea chiriașilor, servicii de proiect și evaluare. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cushmanwakefield.com