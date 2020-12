Brandul de fashion Sinsay, parte a grupului LPP Fashion, a deschis un magazin mono-brand în Botoşani în cadrul centrului comercial Uvertura Mall, tranzacţie intermediată de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Grupul polonez este prezent pe piaţa locală din 2007 şi deţine în România 77 de magazine sub cinci branduri: Reserved, Cropp, Mohito, House şi Sinsay. Noua unitate din Botoşani sub marca Sinsay are o suprafaţă de 900 metri pătraţi, consolidând astfel mixul de chiriaşi de modă din Uvertura Mall, alături de branduri precum H&M sau Kenvelo Group. Totodată, prin deschiderea Sinsay centrul comercial atinge un grad de ocupare de 100%.

Bogdan Marcu, Partener Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox: „Sinsay este unul dintre cele mai active brand-uri de fashion de pe piața locală. Chiar dacă traversăm în această perioadă un context economic și social deosebit, Grupul LPP mizează în continuare pe dezvoltarea de noi magazine Sinsay, oferind un mix bun de produse pentru întreaga familie. Ne bucurăm că am putut găsi soluția potrivită pentru inaugurarea primului magazin Sinsay din Botoșani.”

Alina Bistreanu, Director General al LPP România: „Deși industria de fashion retail a fost foarte afectată de pandemie, noi ne-am recalibrat planurile de expansiune și suntem hotărâţi să continuăm dezvoltarea pe piaţa locală, cu focus pe Sinsay, brandul nostru din segmentul „value for money”. Suntem bucuroși și mândri deopotrivă că am reușit să adăugăm anul acesta 10 noi magazine pe harta Sinsay România, printre care și locaţia din centrul comercial Uvertura Mall Botoșani și să fim astfel și mai aproape de clienții noștri din întreagă țară.”

Sinsay este cel mai recent brand adăugat în portofoliul grupului polonez LPP, fiind lansat în 2013. În esență, Sinsay a fost gândit ca un brand dedicat adolescentelor, însă odată cu nouă strategie de dezvoltare, colecția brandului a fost completată pentru a răspunde nevoilor întregii familii. Au fost lansate colecțiile: Fox & Bunny dedicată copiilor și bebelușilor, colecția pentru bărbați, precum și cea de articole și accesorii pentru casă, toate la prețuri foarte mici. Brandul oferă, de asemenea, o gamă largă de haine și accesorii pentru femeile active și independente care apreciază stilul casual și confortul la un preț rezonabil.

În prezent Sinsay numără 25 de magazine în România, iar cel mai mare magazin de 2.000 metri pătraţi va fi deschis în proiectul Colloseum Mall din Bucureşti.

