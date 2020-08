Compania de curierat Sameday își continuă expansiunea în România pe fondul creșterii pieței de profil prin închirierea unui spaţiu cu o suprafață de aproximativ 1.200 metri pătrați în localitatea Tunari, lângă București, tranzacție intermediată de departamentul industrial al firmei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Piața spaţiilor industriale și logistice a fost cea mai rezilientă în prima jumătate a anului, când companiile au închiriat spaţii cu o suprafață de aproape 300.000 de metri pătrați, pe fondul unei cereri în creștere din partea retailerilor online și tradiționali pentru stabilirea unor centre de distribuție în zone care să permită livrări mai rapide către clienți sau către rețelele de magazine.

Andrei Brînzea, Partner Land & Industrial, Cushman & Wakefield Echinox: „Provocarea a fost să livram către clientul nostru un spaţiu din care să acceseze foarte ușor Bucureştiul și să îndeplinim cerințele privind fluxul necesar serviciilor de curierat și numărul mare de parcări. Am identificat o proprietate cu particularități aparte, prezentând în paralel și alte opțiuni, însă clientul a ales proprietatea Badsi din Tunari, unde este singurul chiriaș, locația fiind ideală pentru activitatea sa.”

Piața spaţiilor logistice din București, formată din proiecte cu o suprafață de peste 2 milioane de metri pătrați, este concentrată într-o foarte mare măsură în zona de Vest a orașului, la intrarea pe autostrada A1, București – Pitești, unde se regăsește circa 70% din stoc. Pe măsură ce infrastructura s-a îmbunătățit pe jumătatea nordică a inelului de centură, atât dezvoltatorii, cât și chiriașii au început să migreze și către zonele Nord-Vest și Nord, care dispun de artere de acces mai puțin congestionate către interiorul orașului.

În prima jumătate a anului, volumul tranzacțiilor de închiriere s-a ridicat la aproape 127.000 de metri pătrați la nivelul Bucureştiului, în creștere cu 32% faţă de perioada similară a anului precedent. Circa 90% din această cerere a fost determinată de companii din sectoarele Retail (tradițional și online), Distribuție, Logistică și FMCG, care s-au văzut nevoite să își optimizeze lanțurile de distribuție pentru a se adapta unei cereri cu o volatilitate crescută.

