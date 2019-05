România este a cincea cea mai atractivă piaţă de producţie din Europa şi ocupă locul 12 la nivel mondial, potrivit studiului Manufacturing Risk Index 2019, realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield.

Cushman & Wakefield a analizat 48 de ţări din regiunile EMEA, America şi Asia-Pacific în funcţie de 20 de criterii ce ţin de condiţiile de piaţă, costuri şi riscuri, România fiind extrem de competitivă la capitolele costuri şi condiţii de piaţă.

Astfel, la nivel european, piaţa de producţie românească este depăşită doar de Cehia, Polonia, Lituania şi Ungaria, în timp ce la nivel mondial cele mai atractive pieţe industriale sunt China, Statele Unite ale Americii, Taiwan, India şi Canada.

Într-un clasament în care se dă o pondere mai mare costurilor (de 60% faţă de 40% în scenariul de bază), România ocupă a doua poziţie, fiind depăşită doar de Lituania. În schimb, în scenariul în care ponderea riscurilor este ridicată la 60% (faţă de 20% în scenariul de bază), România se situează pe locul 16 în topul european.

Rodica Târcavu, Partener, Industrial Agency, Cushman & Wakefield Echinox: „Întrucât transportul are o pondere de 50% în costul logistic actual pentru ca un produs să ajungă de la producător până la destinatarul final, sunt luate în calcul soluţii eficiente pentru minimizarea timpului şi a costurilor de livrare. Astfel, se creează noi poluri de transport global, România fiind propusă ca până în 2025 să facă parte din coridorul “Silk Road by Sea in CEE”, parte a traseului amplu care pleacă din China pe mare şi ajunge în Europa. Astfel de proiecte vor creşte atractivitatea României ca poartă de intrare în Europa, cu impact direct în dezvoltarea pieţei logistice şi industriale.”

Cu un nivel al chiriilor contractuale pentru spaţiile industriale şi logistice cuprins între 3,6 şi 4,1 euro/mp/lună, România este una dintre cele mai competitive pieţe la nivel european, în timp ce nivelul salarial, calculat de Eurostat la un nivel mediu de 6,9 euro/oră, este cu 75% sub media Uniunii Europene (27,4 euro/oră).

În prezent, cele mai importante schimbări în piaţa industrială locală sunt legate de disponibilitatea forţei de muncă şi de tendinţa de automatizare a depozitelor actuale sau a celor în curs de dezvoltare. Investitorii şi beneficiarii finali caută să-şi deschidă sau extindă capacităţile de producţie în oraşe în care au acces la o forţă de muncă mai vastă şi calificată şi unde se pot dezvolta sănătos pe termen lung. Proiectele sunt analizate minuţios, în funcţie de planurile de producţie viitoare, care de multe ori depăşesc aria de deservire a ţării, volume mari din respectivele activităţi fiind destinate exporturilor în Europa, dar şi pe alte continente.

Consultanţii Cushman & Wakefield consideră că producţia globală a intrat într-o etapă marcată de influenţa tehnologiei şi inovaţiei, atât asupra proceselor manufacturiere, cât şi asupra lanţului logistic. Elemente precum naţionalismul şi protecţionismul, concretizate prin Brexit sau războiul comercial dintre China şi Statele Unite, au rolul de a influenţa substanţial fluxurile de mărfuri la nivel mondial, în timp ce ţările care investesc în platforme de infrastructură care facilitează circulaţia mărfurilor înspre şi dinspre liniile de producţie vor continua să ocupe primele poziţii în topul atractivităţii.

