Liderul grupului PSD din Consiliul Local Suceava, Dan Ioan Cușnir, susține că înființarea unui parc industrial în zona fostei „Termica” ar constitui un motor puternic pentru dezvoltarea orașului. Prezent în studioul Radio Top, consilierul social-democrat a declarat la câteva zile după aprobarea bugetului pe 2021: „Nu poți deveni bogat, dacă gândești sărac. Suceava nu poate deveni un oraș bogat, dacă noi gândim sărac pentru Suceava. Aproape toate partidele se chinuie să împartă sărăcia. Adică, avem niște bani din taxele și impozitele cetățenilor Sucevei, un oraș văduvit de un parc industrial și toată lumea se bate cum să împartă această sărăcie: să facem un centru rezidențial pentru persoane vârstnice, să acoperim patinoarul, să facem eterna și fascinanta sală polivalentă… Soluția este evidentă în orașele de succes din România, și nu trebuie să ne fie frică ori să avem rețineri în a ne compara cu orașele bogate precum Clujul, Oradea, Sibiul, Brașovul și Timișoara. În cazul lor soluția o reprezintă parcurile industriale. Clujul are cinci, Sibiul are patru, Brașovul are cinci, Oradea are trei… Cum putem accepta ca Suceava să nu aibă nici măcar un parc industrial”. Legat de parcul industrial al Consiliului Județean din vecinătatea Aeroportului din Salcea, Dan Cușnir a afirmat: „Parcul industrial de la aeroport este o păcăleală pe hârtie, pe care și-o tot învârt între ei. Ba se cheamă Centrul Economic, ba se cheamă parc industrial. Este evident că povestea aia de la aeroport nu va funcționa ca și parc industrial. Una dintre explicații este aceea că parcul industrial are nevoie de cale ferată și de acces rutier facil. În nici un caz asta nu se va întâmpla pe drumul Suceava-Botoșani, undeva la dreapta”.

În ceea ce privește varianta amenajării unui parc industrial în zona fostei „Termica”, liderul consilierilor PSD a spus: „Acolo, Planul Urbanistic Zonal este votat, iar primarul PNL Ion Lungu promite de opt ani un parc industrial. Utilitățile sunt trase, investitorul vine, își construiește hala și se apucă de treabă. Din păcate, în bugetul Sucevei pe 2021 nu apar sume relevante pentru demararea proiectului de înființare a unui parc industrial. Apar doar niște sume foarte mici pentru începerea studiului de fezabilitate. Parcul industrial trebuie dezvoltat pe repede înainte. Parcul industrial înseamnă investitori serioși, care vor crea mai multe locuri de muncă bine plătite în Suceava. Locuri de muncă bine plătite înseamnă taxe și impozite mai mari”. Dan Cușnir a completat: „Practic, am intra într-un cerc câștigător. Acum suntem într-un cerc vicios al cheltuirii banului public”.