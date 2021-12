Președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, consideră că nominalizările Biroului Permanent Județean al partidului pentru cele două posturi de subprefect și pentru o funcție de secretar de stat în Ministerul Sănătății sunt foarte bune. Pentru posturile de subprefect sunt propuși Larisa Blanari și Cristian Șologon, în timp ce la Ministerul Sănătății a fost nominalizat medicul urgentist Tiberiu Brădățan. Larisa Blanari este consilier județean, iar Cristian Șologon a fost subsecretar de stat în Ministerul Dezvoltării și directorul de cabinet al fostului prefect de Suceava, Florin Sinescu. În perioada august 2017-noiembrie 2019, doctorul Brădățan a fost subsecretar și apoi secretar de stat în Ministerul Sănătății. În intervalul 2013-2016, el a fost directorul medical al Spitalului din Suceava. Prezent în studioul Radio Top, Dan Cușnir a apreciat că Larisa Blanari și Cristian Șologon sunt două nominalizări care se completează.

El a declarat: „Doamna Blanari are experiență pe partea financiară. Cristi Șologon este un coleg care cunoaște foarte bine județul. Are o relație foarte bună cu tot ceea ce înseamnă partea administrativă din județ. Cristi e de mulți ani la PSD și a avut în permanență un spirit de echipă”. Despre Tiberiu Brădățan, liderul social-democrat a afirmat: „Tibi a lăsat politica de o parte cât a fost la Ministerul Sănătății și s-a ocupat doar de chestiuni administrative și tehnice. A ajutat cât a putut Spitalul Județean. Cred că nu numai Suceava, ci sistemul sanitar în totalitate are de câștigat prin nominalizarea lui Tibi. Sper ca această nominalizare să se concretizeze”. Dan Cușnir a mai spus: „Orice funcție ocupată la București de oameni din Suceava, indiferent de la ce partid, nu poate fi decât o plusvaloare adusă județului”.