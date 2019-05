Rezultatele singurului exit poll efectuat de Curs-Avangarde pentru ora 19, fără voturile Diasporei, arată prăbușirea PSD, creșterea previzibilă a PNL, saltul incredibil al Alianței USR-Plus, creditarea Pro România și riscul ALDE de a nu trece pragul electoral. Iată scorurile: PNL-25,8%, PSD, 25,8%, Alianța USR-Plus-23,9, Pro România-5,7%, UDMR-5,4%, PMP-5,2%, ALDE-4,9%.

PNL și USR-Plus cer demisia guvernului PSD-ALDE și alegeri anticipate.