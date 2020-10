Prezent în studioul Radio Top, subprefectul de Suceava Daniel Prorociuc a apreciat ca fiind năucitoare vestea dispariției directorului Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Renato Tronciu. Profesorul Tronciu i-a fost diriginte subprefectului. Daniel Prorociuc a afirmat: „S-a mai dus un om reprezentativ pentru comunitatea noastră. A fost dirigintele meu, de la care am avut foarte multe de învățat. De la Renato Tronciu am învățat ce înseamnă capsoman. Tot timpul îmi spunea că sunt un încăpățânat. Avea așa un apelativ la adresa mea. O spunea cu blândețe”. Subprefectul de Suceava a mai spus: „Domnul Renato Tronciu a fost un om foarte bun. A fost un model și unul dintre cei mai iubiți profesori. Va rămâne, cu siguranță, o amintire vie în memoria noastră. Dumnezeu să-l odihnească”.

