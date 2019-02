Tranzacțiile cu imobile de birouri au atins în 2018 un nivel record pentru ultimul deceniu, doar în București fiind achiziționate un număr de 20 de imobile cu o suprafață închiriabilă cumulată de 220.000 de metri pătrați și o valoare de peste 500 de milioane de euro, potrivit raportului România Investment Marketbeat, realizat de firma de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Imobile de birouri au fost tranzacționate și în Cluj-Napoca și Timișoara, astfel că valoarea totală a tranzacțiilor cu imobile de birouri la nivel național în 2018 fiind de 531 de milioane de euro, reprezentând 55% din volumul tranzacționat. Per total, investitorii au plasat anul trecut 957 de milioane de euro în piața imobiliară locală, segmentele de Retail (cu o cotă de piață de 33%) și Industrial (9%) ocupând pozițiile doi și trei în topul atractivității.

Cinci dintre cele mai mari șapte tranzacții au vizat proiecte de birouri din București, și anume The Bridge (două clădiri), Oregon Park (două clădiri), The Landmark (trei clădiri), Campus 6.1 și Crystal Tower. Totodată, în 2018 au fost tranzacționate și sediul din București al grupului Danone, clădirea Lascăr 31 Business Center care găzduiește reprezentanța locală a Comisiei Europene, imobilul Bucharest Corporate Center (fost sediu IBM și Generali) de pe strada Buzești, fostul sediu al Bank of Cyprus de pe Calea Dorobanți sau un portofoliu de patru imobile ale grupului East Balkan Properties.

Astfel, investitorii au fost atrași atât de imobile „trofeu”, realizate de dezvoltatori consacrați, având un portofoliu de chiriași internaționali cu angajamente pe termen lung, cât și de clădiri secundare, dar care pot genera un randament robust.

Tim Wilkinson, Partener, Capital Markets, Cushman & Wakefield Echinox: „Ne așteptăm ca valul de investitori noi pe piața locală să continue și în 2019, aceștia urmând să fie atrași de randamentele mai ridicate care pot fi obținute în România, comparativ cu alte piețe din Europa Centrala și de Est. În acest context, ne așteptăm ca randamentele investiționale pentru clădirile de birouri și parcurile logistice prime să scadă cu 25 – 50 de puncte procentuale, atât ca urmare a unui număr mai mare de active de calitate disponibile spre vânzare, cât și a unei competiții mai ridicate între investitori pentru cele mai bune proprietăți. Cu toate acestea, pentru ca actuala evoluție pozitivă să fie valorificată pe deplin, este esențial ca România să își continue creșterea economică, să promoveze rezultatele pozitive și să ofere investitorilor încredere în stabilitatea mediului de afaceri.”

La nivelul principalelor țări din Europa Centrală și de Est (Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia și România), în 2018 au fost tranzacționate proprietăți cu o valoare cumulată de 13 miliarde de euro, cea mai mare piață fiind Polonia, cu o cotă de 55%. Față de anul precedent, volumul tranzacțiilor din regiune a crescut cu 15%. În timp ce randamentul la achiziția clădirilor de birouri prime din București a rămas constant, la 7,25%, ȋn piețele din regiune randamentele investiționale au continuat să scadă, ajungând la 4,75% în Varșovia și 4,40% în Praga.

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanță imobiliară de top pe piața locală, activând în toate segmentele pieței imobiliare. Departamentul de Capital Markets al companiei gestionează în prezent mandate exclusive și co-exclusive de vânzare a unor proprietăți cu o valoare de piață de peste 350 de milioane de euro.

Despre Cushman & Wakefield Echinox

Cushman & Wakefield Echinox este afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deținut și operat independent. Echipa de peste 60 de profesioniști și colaboratori oferă o gamă completă de servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor și chiriașilor pe toate segmentele pieței imobiliare, inclusiv pe piața rezidențială. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cwechinox.com

Cushman & Wakefield este unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 48.000 de angajați în peste 70 de țări, ajutând chiriașii, proprietarii și investitorii în optimizarea valorii activelor. Cushman & Wakefield se poziționează printre cele mai mari companii de real estate, cu venituri de 6,9 miliarde de dolari din servicii principale precum: închirieri, gestionarea activelor, piețe de capital, administrarea proprietăților (numit C&W Services), servicii globale de administrare, gestionarea investițiilor (numit DTZ Investors), servicii de proiect și de dezvoltare, reprezentarea chiriașilor, evaluare și consultanță. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cushmanwakefield.com