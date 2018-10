Centrul comercial Arena Mall din Bacău, o referință pentru piața de retail din regiunea Moldovei, va intra într-un amplu proces de extindere și modernizare care se va materializa prin majorarea cu 60% a suprafeței închiriabile și prin construirea unei parcări supraetajate.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Arena Mall a achiziționat terenul aflat în vecinătatea parcării, în suprafață de 13.448 mp, printr-o investiție de peste un milion de euro. Lucrările de extindere a proiectului sunt programate să înceapă în cursul lunii septembrie 2019, finalizarea construcției fiind programată pentru data de 30 noiembrie 2020.

Ovidiu Budeanu, dezvoltator și acționar Arena Mall Bacău: „Ca urmare a schimbărilor din ultima perioadă privind comportamentul consumatorilor, centrul comercial Arena Mall din Bacău își va extinde suprafața comercială, oferind clienților mai mult entertainment, o zonă pietonală, spații verzi, terase, loc de joacă interior și exterior, precum și un hipermarket. Astfel, Arena se va transforma dintr-un „retail center” într-o destinație urbană în care poți să îți faci cumpărăturile, să te distrezi și să te relaxezi alături de familie sau prieteni.”

Extinderea Arena Mall implică o investiție de aproximativ 20 de milioane de euro, corpul nou de clădire urmând să cuprindă un hipermarket, spații comerciale noi, o zonă de roof-top și o scenă unde vor avea loc evenimente (catwalk, piese de teatru, stand up comedy, concerte, DJ party și multe altele), un parc pentru copii, două restaurante și un sky bar.

Suprafața inchiriabilă totală va fi de aproximativ 42.000 de mp, iar parcarea supraetajată va avea o capacitate de peste 495 de locuri, numărul total al locurilor de parcare ajungând la 1.300.

De partea conceptuală a extinderii se ocupă o firmă de arhitectură din Londra, care a realizat un layout satisfăcând cele mai rafinate cerințe, clienții Arena Mall având astfel parte de un concept cu totul nou.

Firma de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnată consultant strategic pentru definirea conceptului și închirierea spațiilor rezultate în urma extinderii.

Mihaela Petruescu, Head of Property Management, Cushman & Wakefield Echinox: „În cei 11 ani de operare, Arena Mall Bacău a devenit o referință pentru piața centrelor comerciale din regiunea Moldovei. Prin investiția demarată, Arena va deveni o destinație atractivă și în ceea ce privește sectorul de entertainment, aliniindu-se astfel tendințelor din piața centrelor comerciale la nivel mondial. Suntem convinși că extinderea mixului de chiriași și diversificarea opțiunilor pentru petrecerea timpului vor consolida poziția proiectului pentru următorii zece ani.”

Despre Arena Mall Bacău

Arena Mall este primul mall din Bacău deschis în decembrie 2007 în cea mai populată zonă rezidențială a orașului, în urma unei investiții totale de peste 40 milioane euro. Centrul comercial are o suprafață totală închiriabilă de 26.000 mp și dispune de peste 100 de magazine de îmbrăcăminte, accesorii, încălțăminte, servicii, fast-food-uri și restaurante și 800 de locuri de parcare în exterior.

Arena Mall Bacău are în prezent un mix variat și competitiv, care include retaileri precum Zara, Adidas, Deichmann, DM, H&M, Intersport, LC Waikiki, New Yorker, operatori de restaurante precum KFC, McDondald’s, Pizza Hut, Mesopotomia, Casa Românească sau Burger Planet, precum și un cinematograf Cinema City cu opt săli, fiind o destinație atractivă atât pentru băcăuani, cât și pentru locuitorii orașelor apropiate, numărul de vizitatori fiind de peste 3 milioane/ an.

Despre Cushman & Wakefield Echinox

Cushman & Wakefield Echinox este afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deținut și operat independent. Echipa de peste 50 de profesioniști și colaboratori oferă o gamă completă de servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor și chiriașilor pe toate segmentele pieței imobiliare, inclusiv pe piața rezidențială. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cwechinox.com Cushman & Wakefield este unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 45.000 de angajați în peste 70 de țări, ajutând chiriașii, proprietarii și investitorii în optimizarea valorii activelor. Cushman & Wakefield se poziționează printre cele mai mari companii de real estate, cu venituri de 6 miliarde de dolari din servicii principale precum: închirieri, gestionarea activelor, piețe de capital, administrarea proprietăților (numit C&W Services), servicii globale de administrare, gestionarea investițiilor (numit DTZ Investors), servicii de proiect și de dezvoltare, reprezentarea chiriașilor, evaluare și consultanță. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cushmanwakefield.com