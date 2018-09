Stocul de birouri din marile orașe regionale – Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov – s-a dublat în ultimii cinci ani și va continua să crească într-un ritm accelerat, urmând ca în 2019 să fie depășit pragul de 1 milion de metri pătrați, potrivit studiului Office Market Regional Cities, realizat de Cushman & Wakefield Echinox.

La finalul primului semestru din acest an, stocul de birouri de clasa A și B din cele patru orașe a ajuns la un nivel de 780.000 mp, în creștere cu 12% (echivalentul a 87.000 de metri pătrați) față de perioada similară a anului trecut. Cea mai mare piață regională rămâne Cluj-Napoca, cu un stoc de 282.000 de metri pătrați, în timp ce pe poziția a doua a urcat Timișoara, cu un stoc de 213.000 mp, după ce în ultimele 12 luni au fost livrate spații noi cu o suprafață de aproape 70.000 de metri pătrați. Stocul de birouri moderne din Iași a rămas stabil, la circa 180.000 mp, în timp ce Brașovul a ajuns la un stoc de 103.000 mp.

Anul 2018 se prefigurează ca fiind cel mai prolific pentru piața de birouri din aceste orașe, livrările totale fiind estimate la circa 122.000 de metri pătrați. Ritmul de dezvoltare este preconizat să accelereze în 2019, când sunt anunțate spre livrare noi proiecte cu o suprafață cumulată de circa 190.000 de metri pătrați, testând astfel pragul de 1 milion de metri pătrați. Spre comparație, tot la finalul anului 2019 estimăm că stocul de birouri din București va atinge nivelul de 3 milioane de metri pătrați.

Mădălina Cojocaru, Partner, Office Agency, Cushman & Wakefield Echinox, a declarat că „observăm că piața de birouri din marile centre regionale continuă să se dezvolte, fiind alimentată de energia și competențele celor peste 180.000 de studenți din aceste orașe. Uitându-ne la marile proiecte, tonul a fost dat la Timișoara, de proiectul City Business Center, urmat de proiectele United Business Center din Iași și The Office în Cluj. În ultimul an, Timișoara a revenit în prim plan, prin proiecte precum Openville, ISHO și Vox Technology Park, în timp ce la Brașov proiectul Coresi continuă să se extindă, urmând ca în 2019 să intre în piață și clădirile dezvoltate de AFI Europe. Cu rate ale șomajului cuprinse între 0,9% în Timiș și 3,6% în Iași, cea mai mare provocare a dezvoltatorilor și a ocupanților de birouri se anunță a fi recrutarea și retenția talentelor, astfel că accesibilitatea, proximitatea față de centrele de interes (facultăți, restaurante, zone de entertainment etc.) și dotările tehnice vor face diferența între proiecte.”

De altfel, se remarcă faptul că aproximativ un sfert din stocul de birouri existent în aceste orașe este poziționat în imediata vecinătate a centrelor comerciale dominante, astfel că angajații au acces la o gamă largă de opțiuni pentru masa de prânz, dar și la magazine, servicii și activități pentru petrecerea timpului liber după încheierea programului.

Chiriile pentru spațiile din clădirile de clasă A variază între 11-13 euro/ mp/ lună în Brașov și ajung la 13,5 – 15 euro/ mp/ lună în Cluj, în timp ce taxa cu serviciile variază în intervalul 2 – 3,5 euro/ mp/ lună, în funcție de specificul fiecărei clădiri.

