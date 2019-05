Cushman & Wakefield Echinox a intermediat în primele luni ale anului trei tranzacţii de închiriere a unor spaţii de birouri din Cluj cu o suprafaţă cumulată de 6.500 de metri pătraţi, chiriaşi fiind trei companii de IT, deja prezente în oraş.

Companiile ocupau birouri cu o suprafaţă de circa 3.000 de metri pătraţi, astfel ca mutarea în noile spaţii le va permite să se extindă, având potenţial să îşi dubleze echipele locale. Companiile au ales trei clădiri noi, aflate în dezvoltare în zona centrală a oraşului.

Riverbed Technology, companie cu sediul central în San Francisco, având peste 2.400 de angajaţi în 50 de birouri din întreaga lume, a închiriat un spaţiu de 1.400 de metri pătraţi în clădirea Advancity Offices, în care îşi va muta activitatea din vara acestui an.

Radu Farcaş, Director Engineering, Riverbed Technology: „Echipa Riverbed a crescut şi va creşte şi mai mult, iar spaţiul actual a devenit neîncăpător. Am ales să ne mutăm în clădirea Advancity deoarece avem posibilitatea de a ne desfăşura activitatea pe un singur etaj, ceea ce favorizează comunicarea între echipe. De asemenea, am vrut să ne aliniem cu restul birourilor Riverbed din lume din punct de vedere al calităţii. Având echipe mixte, care conţin atât profesionişti cu multă experienţă, cât şi tineri la început de carieră, era important un acces facil către universităţi, dar şi către grădiniţe şi şcoli. Am vrut să beneficiem din plin de sistemul de transport în comun, aproape de intersecţia axelor nord-sud, est-vest, iar proximitatea de centru ne oferă opţiuni cât mai variate pentru masa de prânz.”

Analog Devices, companie cu sediul central în Norwood, în apropiere de Boston, cu afaceri de peste 5 miliarde de dolari pe an, a închiriat aproape 1.200 de metri pătraţi în clădirea UBC Riviera dezvoltată lângă centrul comercial Iulius Mall Cluj.

Andrei Cozma, Site Manager, Analog Devices: „La începutul anului 2019, Analog Devices Cluj, o filială a Analog Devices Inc., a început procesul de relocare în clădirea UBC Riviera Office în scopul extinderii activităţii şi creşterii echipei de dezvoltare. Această nouă locaţie a fost aleasă în principal datorită standardelor înalte de calitate pe care clădirea le oferă şi din perspectiva poziţionării clădirii într-una dintre cele mai bine cotate zone din Cluj. Având o suprafaţă de peste 1.000 mp, noua locaţie va oferi filialei din Cluj posibilitatea de creştere până la un număr de 100 angajaţi în perioada următoare, devenind astfel un important centru de dezvoltare Analog Devices la nivel global.”

Cea de-a treia companie cu sediul central în Marea Britanie a închiriat un spaţiu de 4.000 de metri pătraţi într-o altă clădire modernă aflată în dezvoltare în centrul oraşului.

Monica Vasile, Director, Office Agency, Cushman & Wakefield Echinox: „Cluj-Napoca rămâne oraşul din afara Capitalei cu cel mai mare potenţial de absorbţie atât a companiilor nou intrate în România, cât şi a companiilor care au în plan o extindere, având cel mai mare stoc de spaţii de birouri moderne din ţară. Cea mai mare parte a clienţilor continuă să fie din sectorul de IT&C, aproape toate cererile pe care le procesăm fiind din zona aceasta. Ca şi locaţii, cererile sunt concentrate pe zona de centru, mai ales că nu există fluctuaţii mari ale nivelului de chirie, acesta fiind în jur de 14 – 14,5 euro/mp/lună atât pentru clădirile din centru, cât şi pentru imobilele din centru-est şi centru-vest.

Criteriile clienţiilor noştri în alegerea spaţiilor de birouri au fost accesul facil dinspre aeroport, facilităţile pentru angajaţi atât în clădire, cât şi în zonă, specificaţiile tehnice foarte bune şi un design eficient al spaţiilor.”

Cluj-Napoca este cea mai mare piață de birouri din afara Bucurestiului, cu un stoc de aproximativ 300.000 de metri pătrați. În condiţiile în care, la o populaţie de 325.000 de locuitori, oraşul are peste 68.000 de studenţi şi cursanţi înscrişi în instituţii de învăţământ superior, piaţa forţei de muncă este foarte activă, companiile fiind într-o continuă căutare de tineri profesionişti. De altfel, cu un salariu mediu net de 682 de euro/lună, Clujul ocupă a doua poziţie la nivel naţional, după Bucureşti (793 euro/lună), potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

David Stănescu, Senior Consultant, Office Agency, Cushman & Wakefield Echinox: „Cu forţă de muncă specializată, infrastructură bine dezvoltată şi un potenţial turistic ridicat, piaţa de birouri din Cluj a avut parte de o activitate semnificativă în ultimii ani, înregistrând o foarte buna rată de absorbţie a spaţiilor moderne. Accentul pus pe resursa umană de către marile companii din oraş creează concurenţa în procesul de recrutare, beneficiile pe care acestea le oferă ajungând să atragă personal preţios chiar şi din Capitală. Ne aşteptăm ca în ritmul actual în care evoluează piaţa de birouri, oraşul să atragă cât de curând şi servicii conexe, precum spaţiile de coworking.”

Cushman & Wakefield Echinox este una dintre cele mai mari companii de consultanță imobiliară de pe piața locală, activând în toate segmentele pieței imobiliare. Departamentul de birouri al companiei este activ în Bucureşti, dar şi în cele mai mari oraşe din ţară, precum Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi sau Braşov.

