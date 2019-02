CyberAmz – platforma de IA dedicată companiilor care vând produse fizice pe marketplace-urile Amazon sau Emag – se îndreaptă către automatizarea companiilor de e-commerce, prin „workers digitali”. Astfel, vânzatorii pot să-și urmăreasca poziția produselor pentru cuvintele pe care le cauta clienții, atunci când doresc să cumpere un produs.

Industria e-commerce crește exponențial la nivel mondial, iar România – prin miile de specialiști în IT care lucrează la foc continuu pentru dezvoltarea acestui sector de activitate – se află cu un pas înaintea multor țări europene.

La nivel mondial, vânzările în mediul online erau cotate, în anul 2014, la 1,3 trilioane de dolari, iar experții de la The Enterprise Guide to Global Ecommerce anticipează că piața va creste cu 246,15% până în anul 2021, adică la 4,5 trilioane de dolari.

O echipă de IT-iști români – Dragoș Ekart (absolvent al Facultății de Informatică – Universitatea București) și Mihaela Didu (absolventă a ASE – specializarea Cibernetică) – au dezvoltat o aplicație dedicată companiilor românești sau străine care vând produse pe marketplace-uri, precum Amazon și eMag. Datorită acestei inovații IT, vânzătorii pot să-și urmărească poziția produselor după cuvintele-cheie pe care le caută clienții lor, astfel încât să-și poată optimiza mai bine relații cu aceștia și să fie la curent cu tendințele de consum.

“CyberAmz se îndreaptă către automatizarea activităților din ecommerce, fiind o platforma care va prelua controlul stocului și al vânzări prin „workeri digitali”. Mai concret, aplicația noastră va comandă singur un nou stoc. Astfel, acțiunile mâncătoare de timp, cum ar fi schimbarea prețului, comunicarea între client și vânzător și analiza produselor vor fi preluate în întregime de platformă. La un an de la lansarea aplicației, avem până în prezent peste 400 de clienți care folosesc aplicația, iar de curând putem considera că am ieșit din stadiul de MVP și este disponibil la nivel internațional, nu doar la nivel național”, declară Ekart Dragoș, unul dintre co-fondatorii CyberAmz.

Aplicația CyberAmz poate fi accesată pe www.cyberamz.com/emag.

Proiecte IT începute în facultate și continuate pe piețele internaționale

Cei doi IT-iști din București au început să lucreze împreună încă din anii studenției la proiecte, inițial mici (servicii web), dar care ulterior au fost din ce în ce mai importante, reușind colaborări importante cu alte companii mai mari din Franța și Anglia.

“Primele mele proiecte IT au fost începute încă din liceu, iar imediat după Olimpiada Națională de Matematică am avut primul meu client, din Anglia. În liceu am întâlnit-o pe Mihaela, iar de atunci am început să lucrăm la proiecte din ce în ce mai mari și mai utile pentru clienții noștri. La ora actuală, CyberAmz este cel mai important proiect al nostru. Ecommerce-ul evoluează în fiecare zi și cea mai mare provocare este sa reușești să te adaptezi la viteza schimbărilor făcute de markeplace. Amazon schimbă regulile foarte des pentru companiile care vând, aduce noi funcționalități și îmbunătățește algoritmii de căutare. În România, situația e diferită, piața fiind totuși la inceput în comparație cu cea de e-commerce din Statele Unite, și reprezintă o oportunitate dacă lansezi un produs într-o nișă bună. După experiența primului an în care am lansat aplicația pe o piață internațională și ne-am axat pe o singură nișă, putem spune că a fost cea mai bună decizie facută, deoarece am avut clienți importanți încă de la început.

Provocarea noastră este să dezvoltăm aplicația pentru mai multe markeplace-uri într-un timp rapid, iar de curând am sincronizat aplicația noastră cu eMag, astfel încât să ajutăm și e-commerce-ul din România să se dezvolte”, declară Dragoș Ekart.