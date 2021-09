Asociația Moral Compass din Iași va implementa, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională IAȘI, proiectul Cyberbullying, trolli și alte provocări din mediul online. Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Iași prin Programul anual de finanțare în baza Legii 350/2005 pentru finantarea societății civile (2021) și se va desfășura în perioada 27 septembrie-15 decembrie 2021. Proiectul vizează desfășurarea unor ateliere educative non-formale ce au ca scop principal reducerea fenomenului de cyberbullying (un comportament manifestat cu scopul premeditat de a face rău în mod repetat unei persoane, prin intermediul computerelor, telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice) în rândul elevilor de gimnaziu din școlile ieșene.

Pe lângă formarea abilităților necesare gestionării situațiilor de cyberbullying, activitățile propuse de echipa asociației urmăresc și explorarea și identificarea unor strategii eficiente de identificare a conținuturilor media false, respectiv identificarea trollilor și a trollingului ca proces și fenomen complementar cyberbullying-ului, cu aceleși concesințe emoționale severe asupra dolescenților. De asemenea, un alt obiectiv al proiectului vizează studierea proceselor, mecanismelor, și a factorilor de risc în contextul cyberbullying-ului în rândul adolescenților.

Ne propunem o serie de ateliere interactive, construite sub forma unor workshop-uri de educație media, ce vor avea ca beneficiari direcți adolescenți cu vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani. Atelierele vor fi susținute de o echipă de cercetători, psihologi și consilieri cu experiență relevantă în acest domeniu. Activitățile vor fi concentrate pe identificarea factorilor de risc ai cyberbullying-ului, caracteristicile fenomenului, implicații psihosociale și educaționale ale fenomenului, dar – mai ales – strategii practice de reducere și prevenție a acestui fenomen. De asemenea, ne propunem ca, in cadrul proiectului, sa avem alaturi parteneri activi si implicati in sfera educationala, cu experienta in implementare de proiecte similare si care raspund pozitiv initiativelor cu impact pozitiv asupra comunitatii, au declarat reprezentanții Asociației.

Mai multe detalii despre proiectul Moral Compass se regăsesc pe site-ul Asociației (www.moralcompass.ro) și pe https://www.facebook.com/Moral-Compass-ONG.