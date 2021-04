Cyndi Lauper s-a făcut fotomodel la vârsta de 67 de ani. Cântăreața americană a acceptat să pozeze pentru o companie producătoare de blugi. Cyndi Lauper este măritată cu David Thornton din 1991. Ei au un băiat împreună, Declyn Wallace, de 23 de ani, care îi calcă pe urme lansându-se în muzică cu mai multe piese de rap, notează click.ro.

După ce a cunoscut succesul mondial cu piesa ”Girls just want to have fun”, în anul 1983 și în același an a lansat hitul ”Time after time”, Cyndi s-a făcut remarcată printr-o imagine extravagantă și prin ținute țipătoare, devenind imaginea modei din anii 1980. În 1986, Cyndi Lauper a lansat piesa ”True Colors” care a devenit, de asemenea, hit, însă imaginea ei de ”fată nebună” s-a schimbat lăsând locul imaginii de bombă sexy și artistă sensibilă. La 67 de ani, Lauper revine în forță în industria muzicală și este sursă de inspirație pentru generația tânără de cântărețe precum Lady Gaga și Miley Cyrus.

