În cadrul ședinței Comisiei județene de fond funciar care a avut loc astăzi sb președinția prefectului Iulian Cimpoeșu au fost adoptate 39 hotărâri ale comisiei județene.

Dintre acestea, 4 hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului pentru o suprafață totală de 10,1963 ha teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererilor formulate de un număr de 4 persoane fizice.

De asemenea, printr-un număr de 8 hotărâri au fost invalidate propunerile comisiilor locale de fond funciar, adresate comisiei județene, prin care s-a propus reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului. pentru o suprafață totală de 36,3651 ha teren cu vegetație forestieră.

Totodată, printr-un număr de 1 hotărâre a fost respinsă 1 cerere privind propunerea de atribuire în proprietate de teren aferent locuinței pentru o persoană juridică.

De asemenea, au fost emise 20 hotărâri care au vizat fie modificări de titluri de proprietate sau, după caz, puneri în executare de hotărâri judecătorești.

Un număr de 3 hotărâri au fost emise pentru 3 persoane fizice și a privit însușirea amplamentului pentru o suprafață de 9,6684 ha teren cu vegetație forestieră propus spre validare de către o comisie locală, dat fiind incidența Deciziei CCR nr. 395/2017.

Pentru un număr de 2 contestații formulate împotriva unor hotărâri a comisiilor locale, au fost emise un număr de 2 hotărâri. O hotărâre a vizat modificarea unei alte hotărâri de comisie județeană, la propunerea unei comisii locale de fond funciar.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 8 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, precum și 3 solicitări privind emiterea de duplicat de titlu de proprietate.