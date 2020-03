Asociatia Samariteanul Milostiv Suceava, in colaborare cu Oastea Domnului Suceava si Agentia de publicitate Zamira a intiat Campania “Eroi care #stauacasă”.

Traversam o perioada extrem de grea pentru comunitatea noastra si pentru intreaga lume. Este mai important ca oricand sa fim solidari, sa aratam ca ne pasa unul de celalat si sa contribuim fiecare cu cat poate la depasirea acesti situatii. Eroii din linia intai sunt cei mai expusi in aceste zile. Medicii, asitentii, personalul de pe ambulanta si toti cei care sunt implicati in sistemul sanitar trebuie sa stie ca nu sunt singuri in aceasta lupta. Am decis ca este momentul sa dam o mana de ajutor si sa fim si noi eroi, chiar daca suntem indemnati sa stam acasa.

Fără medici și personal medical nu poate continua lupta împotriva Covid-19 și pacientii nu vor mai putea fi tratati. Dar acesti medici nu pot lucre oricum. Au nevoie de echipamente speciale de protective si de echipamente medicale care sa le usureze munca.

Dorim să strângem fonduri pentru echiparea Spitalului Județean Suceava in lupta împotriva COVID-19, dar acest lucru nu este posibil fără sprijinul tău. Samariteanul Milostiv a întins o mână pentru a face bine dar tu ești la un click distanță. Te invitam alaturi de noi sa fii erou!

Poți dona în contul ONG-ului nostru si prin alte metode:

Asiciatia Samariteanul Milostiv Suceava:

PayPal: https://www.paypal.com/paypalme2/sariteanulmilostiv

Cont LEI : RO56BTRLRONCRT0276120401

Cont EURO : RO06BTRLEURCRT0276120401

Cont LIRE: RO61BTRLGBPCRT0276120401

De asemenea, punem la dispozitie si pentru firme contracte de sposorizare pentru deducere fiscala.

Pentru mai multe detalii va stam la dispozitie:

Persoană de contact: Daniel Pușcașu

Număr de telefon: +40 743 619 966

Persoană de contact: Ștefan Manolache

Număr de telefon: +40 745 824 473

www.fiisamaritean.ro