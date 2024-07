Oana și Viorel Lis formează un cuplu de peste două decenii, mai exact, din 1998. S-au căsătorit în 2009 și au trecut împreună și prin momente plăcute, cât și unele mai puțin plăcute. În cadrul podcast-ului moderat de Mara Bănică, Oana Lis a vorbit despre căsnicia sa cu fostul primar al Capitalei, mărturisind că se gândește cu groază la momentul în care va rămâne fără el, notează click.ro.

„În ultimii ani, poate de aia am și făcut ca Viorel să se salveze între viață și moarte, nu eram pregătită să mă despart de el. Sunt multe cazuri de oameni care stau mult împreună și, apoi, celălalt nu mai poate ca și suflet. Lumea crede că de-abia aștept să moară ca să mă distrez. Mulți ani am mers la terapie pentru că am crezut că dacă moare Viorel, mor și eu. Mă identificasem și foarte mult cu el, pentru că atunci când sinele tău nu este sănătos, te lipești de cineva și te identifici cu el. Acum văd că el se identifică cu mine, pentru că a și zis că el este eu și eu sunt el. E foarte ciudat când ești o relație de codependență”, a spus Oana Lis în podcast-ul moderat de Mara Bănică, conform sursei citate.

Tot în cadrul podcast-ului „Povești de film”, Oana a vorbit despre motivul real pentru care nu i-a făcut un copil lui Viorel Lis. Ea a dezvăluit că nu a avut o relație bună cu mama sa, experiențe care i-au lăsat traume adânci, astfel că a decis să nu devină, la rândul ei, mamă.

Sursa foto: Facebook

