Polițiștii efectuează cercetari și căutări in vederea identificarii lui David Aneta de 85 de ani din comuna Udesti, sat Rusi Manastioara, informează purtătorul de cuvânt al IPJ, Ionuț Epureanu.

Aceasta a plecat voluntar de la domiciliu in data de 21 iunie in jurul orei 16.00 si nu s-a mai intors. A fost văzută ultima dată in ziua de 21 iunie, in jurul orei 16.30, deplasându-se pe jos, pe marginea drumului judetean 208A, dinspre Rusi Manastioara spre Udesti.

Semnalmente: înălțime cca 1,55 m, par cărunt, cca. 55 kg.

La data disparitiei femeia purta o bluza neagră, fusta neagră, pe cap purta un batic verde cu motive florale galbene iar in picioare purta o pereche de șlapi verzi.

Pentru orice date care pot ajuta la identificarea femeii vă rugam sa apelati SNUAU 112 sau sa va adresați celei mai apropiate unitati de poliție.