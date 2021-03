Desi intreaga industrie auto a fost destul de afectata din cauza pandemiei de COVID-19, producatorii romani de masini Dacia au inceput inca de anul trecut sa se gandeasca la producerea unor noi modele de masini ce s-au lansat in acest an. Acestia s-au gandit sa conceapa noi modele de Logan, Sandero si Stepway care vin cu un design special si mai atractiv pentru toti doritorii de masini cu un aspect placut si cu dotarile necesare.

Printre cele mai importante schimbari pe care toti cei interesanti de noile modele Dacia le-au observat sunt cele privind motorizarea. Cei de la Dacia nu au inclus in portofoliul lor si motorizari diesel, in plus avand loc si multe upgrade-uri tehnice. Cu toate ca aceste modele de masini nu sunt renumite pentru tehnologizare, de data aceasta producatorul roman de autoturisme va suprinde atat piata nationala, cat si internationala.

Siguranta ramane in continuare importanta si acest lucru reflecta si in dotarile noilor modele Dacia. In plus, oricine isi poate face o asigurare a masinii chiar la reprezentata si poate include si aspecte privind despagubirile in caz de accidente vatamari corporale.

Cat vor costa noile modele

Cat despre preturi, Dacia Logan va avea un pret de pornire de la 8.400 de euro, Dacia Sandero de la 8.600 de euro iar modelul Stepway de la 12.050 de euro. Preturile sunt pentru modele cu dotari minime. Masinile comandate pot fi personalizate in functie de dotarile dorite, inclusiv cu pilot automat sau navigatie.

Despre noul model electric

Pe langa aceste noi modele de masini, Dacia va lansa in prima parte a anului si o versiune electrica, denumita Dacia Spring. Acesta este consideraita chiar cea mai accesibila masina electrica din Europa. Reprezentatii marcii au declarat faptul ca acest model de masina este ideal pentru flotele de vehicule in car-sharing. Astfel, aceasta masina este conceputa pentru a indeplini nevoile de mobilitate interurbana si urbana.

Tipuri de motorizare

Un aspect important cu care cei de la Dacia vor sa surprinda cumparatorii romani de masini se refera la tipurile de motorizare disponibile. Modelele Logan si Sandero pot fi gasite in trei tipuri de motorizari din care doua pe benzina si o motorizare mixta de benzina si GPL. Toate modelele de Dacia pot fi alese in functie de nivelul de echipare precum Access, Essential si Comfort, concepute special pentru a satisface asteptarile clientilor.

Noul model de Dacia Stepway este disponibil in optiunile de echipare Essential si Comfort, cu motor pe benzina sau ECO-G, adica benzina si GPL. Toate modelele de Dacia beneficiaza de 3 ani garantie sau 100.000 de kilometri.

In concluzie, Dacia isi doreste ca prin noile modele de masini sa atraga si publicul mai tanar, prin designul atractiv si posibilitatea de personalizare a masinii in functie de dotarile dorite. Inca de la inceputul anului tot mai multi romani au inceput sa fie interesati de noile modele de Logan, Sandero si Stepway, multi dintre ei asteptand inceperea programului Rabla pentru a le achizitiona cu un pret redus.