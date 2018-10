Masinile Dacia au o istorie frumoasa si indelungata la noi in tara. In anul 1968 s-a semnat primul contract de licenta intre Renault si statul roman si a inceput fabricarea modelului Dacia 1100. Cine nu isi mai aduce aminte de el? Ulterior au continuat si celelalte modele de Dacia construite cu mare avand intre anii 1970 si 1980. Dabia in anul 1995 a aparut primul autoturism conceput de inginerii romani: Dacia Nova.

O noua era a inceput pentru Dacia in anul 1999 atunci cand Grupul Renault a achizitionat Dacia si a modernizat radical intreprinderea cu traditie de la Pitesti. In 2004 a aparut masina Logan, Sandero in anul 2008 iar Duster in 2010.

O noua generatie a modelului Sandero se pregateste sa apara in 2019

Evolutia Dacia este una foarte fructuoasa si desi au aparut foarte multe modele de masini cu tot mai multe imbunatari, cei de la Dacia nu vor se se opreasca din surprize. Presa franceza deja a publica vestea cum ca in anul 2019 Dacia va aduce o noua generatie a modelului Sandero pe care si l-a imaginat deja cum va arata. Acelasi an va aduce schimbari si pentru modelul Stepway datorita unei noi platforme tehnice inrudita cu cea a Loganului si a modelului Renault Clio. Un lucru este clar: daca Sandero avanseaza din punct de vedere tehnic nici Loganul nu va ramane in urma.

Este vorba despre toata partea de motorizare dar si despre platforma in sine. Nu se stie inca daca Dacia va merge pe platforma lui Clio IV sau va merge si mai departe cu tehnologia catre platforma V. Se presupune ca in viitor Sandero va fi sub forma unui suv compact deoarece acestea sunt cerintele la nivelul Europei in ultimul timp.

Dacia Sandero se inchiriaza foarte bine in ultimii ani

Cu siguranta si piata de inchirieri masini va putea creste odata cu aparitia noul Sandero, tot mai multi romani vor vrea sa il incerce. Asadar, vestea ca Dacia va aduce un nou model in 2019 ii va bucura si pe cei care apeleaza la firmele de rent a car. Dacia Sandero este deja un model foarte placut si util pentru mobilitatea in oras, fiind usor de condus si cu un consum de carburant destul de mic.

Dacia pregateste inovatie pe termen lung

Dacia planuieste oricum ca pe viitor sa proiecteze modele care sa fie mai sigure dar care sa aiba si un pret mai competitiv care sa atraga clientii ce aleg siguranta si nu numai pretul. Daca noul Sandero va fi sau nu vedeta anului 2019 asa cum zic francezii, ramane de vazut. Nici un prototip nu a fost inca vazut, ceea ce face ca zvonul sa fie si mai interesant. Aceeasi revista Auto Plus franceza mai spune despre Dacia Sandero faptul ca va avea un design complet nou insa pretul va ramane neschimbat. Se preconizeaza ca lansarea modelului va fi spre finalul anului.

