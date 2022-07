În următorii ani, Daikin are în plan triplarea producției europene de sisteme de încălzire și se așteaptă ca acest segment de business să devină unul dintre motoarele principale de creștere a veniturilor până în 2025

Daikin Europe N.V., împreună cu subsidiara Daikin Central Europe, a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 25% în anul fiscal încheiat la 31 martie 2022, comparativ cu anul fiscal anterior. Astfel, pe fondul interesului tot mai crescut pentru soluţii regenerabile de încălzire, răcire și refrigerare, vânzările au ajuns la 4,3 miliarde de euro, cel mai bun rezultat înregistrat vreodată de companie. Daikin Central Europe, din care face parte și compania Daikin România, a avut o contribuție semnificativă la acest rezultat, raportând vânzări record în 16 țări din Europa Centrală și de Est.

Rezultatele obținute de Daikin Europe, împreună cu subsidiara sa Daikin Central Europe, arată o creștere puternică a vânzărilor pe toate segmentele de business – climatizare rezidențială, refrigerare comercială, dar și în ceea ce privește serviciile și soluțiile inovatoare pe care le oferă. Cea mai mare creştere a vânzărilor a fost înregistrată în segmentul de încălzire, iar tendința ascendentă continuă și în următorul deceniu. Până în anul 2030, în Europa vor fi instalate 4 milioane de pompe de căldură anual, ceea ce reprezintă o rată anuală de creștere (CAGR) de 20%, conform previziunilor făcute de experți din industrie. Altfel spus, 1 din 3 sisteme de încălzire instalate va fi o pompă de căldură, comparativ cu 1 din 10 în 2020.

Daikin Europe răspunde cererii în creștere accelerată prin investiții în produse inovatoare și prin dezvoltarea capacităților de producție, în depozite și logistică, precum și prin creșterea nivelului de instruire pentru instalatori și tehnicieni de service în întreaga regiune EMEA. Cu o experiență de peste 90 de ani în proiectarea și fabricarea de tehnologii de încălzire și răcire, Daikin este lider de piață în tehnologia pompelor de căldură. De altfel, compania a lansat în 2014 prima generație de produse pentru segmentul rezidențial care folosesc exclusiv agentul frigorific R32. Daikin VRV și Daikin Altherma sunt cele mai vândute sisteme de pompe de căldură din Europa, cu peste 500.000 de sisteme livrate până în prezent.

„Dincolo de contextul viziunii strategice pe termen lung adoptate de Comisia Europeană privind impactul asupra mediului, actualul context geopolitic și prețurile în creștere ale energiei îi determină pe clienții rezidențiali și industriali să treacă la soluții de încălzire și răcire eficiente din punct de vedere energetic și să își reducă astfel și amprenta asupra mediului. Pompele de căldură reprezintă una dintre tehnologiile cheie pentru a realiza tranziția energetică în Europa, prin urmare, în multe dintre piețele europene, guvernele oferă stimulente și subvenții atractive pentru a face mai ușor pentru proprietarii de locuințe procesul de înlocuire a vechilor sisteme de încălzire, cu petrol și gaz sau pe bază de alți combustibili fosili poluanți. În plus, toate aparatele noastre de aer condiționat split sunt pompe de căldură aer-aer eficiente din punct de vedere energetic și pot fi utilizate atât pentru răcire, cât și pentru încălzire”, explică Daniel Vasile, Managing Director Daikin România.

În industria HVAC-R, anul 2021 a fost marcat de o creștere a cererii și în segmentul comercial, mai ales în zona de HoReCa, clădiri de birouri, retail și în sectorul construcțiilor. De exemplu, în România, Daikin a fost anul trecut furnizor de soluții pentru branduri precum C&A, Takko, Sportisimo, Penny, Pepco, Carrefour sau OMV Petrom. Totodată, prin serviciul unic de reciclare a agentului frigorific Loop by Daikin – Recuperare – Reciclare – Reutilizare, Daikin a atras noi clienți, printre care Toyota Manufacturing din Cehia, care susține economia circulară a agenților frigorifici în sediile, fabricile sau magazinele sale. Pe segmentul de echipamente de refrigerare, un impact pozitiv asupra rezultatelor Daikin l-a avut și cererea puternică din partea lanțurilor de retail alimentar. În prezent, prin inițiativele sale de economie circulară, Daikin evită deja producerea a 400.000 kilograme de agent frigorific nou anual în toată Europa.

Strategia de proximitate dă rezultate

În ultimul an fiscal, multe industrii au fost afectate de deficitul global de aprovizionare cu piese și componente, generat de restricțiile Covid-19 și de întreruperile din lanțurile de aprovizionare. Impactul a fost resimțit și de Daikin Europe, însă strategia de proximitate a companiei a permis evitarea multor efecte negative.

„Ne-am concentrat întotdeauna să ne dezvoltăm și să fabricăm produsele cât mai aproape posibil de piețele în care suntem prezenți. Acest lucru ne permite să răspundem într-un mod flexibil la cererea pieței și ne face mai puțin vulnerabili la factorii externi. Totodată, am construit relații de lungă durată cu furnizorii strategici și am reușit astfel să depășim nivelul de performanță al pieței și să ne creștem cota de piață”, subliniază Daniel Vasile, Managing Director of Daikin Romania. „85% din unitățile Daikin vândute în regiunea CE sunt produse în fabricile noastre din Europa. Susținem principiul <<Fabricat în Europa, pentru Europa>>, iar clienții noștri se pot baza și pe cea mai mare rețea de parteneri de vânzări și service, formată din 2.500 de instalatori și distribuitori din Europa Centrală și de Est”, continuăDaniel Vasile.

Aflată în plină dezvoltare, Daikin Central Europe și-a dublat forța de muncă în ultimii cinci ani, ajungând la 560 de angajați în 2021, dintre care 110 s-au alăturat numai în ultimul an fiscal. În 2022, compania anunță aproximativ 100 de noi posturi vacante în regiune, iar până în 2025 își va crește echipa la 900 de profesioniști.

„Avem o abordare de management centrată pe oameni și acordăm o atenție deosebită angajaților noștri și culturii organizaționale. Investim în dezvoltarea liderilor, cu un curriculum de leadership personalizat pentru directori aflați la diferite niveluri, pentru că ne dorim să avem lideri care inspiră și motivează membrii echipei să inoveze și să creeze schimbări pozitive în cadrul organizației. Ne concentrăm și pe starea de bine a angajaților, creând inițiative și proiecte de wellbeing care încurajează participarea și implicarea întregii echipe. Cât despre viitorii profesioniști de pe piața muncii, susținem dezvoltarea tinerilor și contribuim activ la integrarea lor în industria noastră. Avem ușile deschise nu doar pentru profesioniștii cu experiență, dar și pentru tinerii aflați la început de drum în carieră. Creăm oportunități pentru ei – stagii de practică, internship sau traineeship -, roluri entry-level care îi ajută să învețe, să acumuleze experiență și să își dezvolte abilitățile de care au nevoie pentru a crește alături de noi.”, precizează Daniel Vasile, Managing Director Daikin România.

La nivel global, Daikin are 89.000 de angajați și a realizat vânzări de aproximativ 23,7 miliarde de euro în anul fiscal 2021.