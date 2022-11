Campania Black Friday va avea loc în perioada 11 – 20 noiembrie

Sub deviza ”Consumul excesiv de turism nu dăunează grav sănătății”, reduceri de până la 200 de euro

Printre destinațiile și pachetele turistice incluse de aceste campanii: Japonia, Coreea de Sud, Egipt, SUA, Mexic, Portugalia, Sri Lanka, Sicilia, Malta, Paris și croaziere

Din ce în ce mai mulți turiști români au recapătat gustul călătoriilor, atât pentru sărbătorile și sezonul de iarnă, cât și pentru destinații exotice sau pentru viitorul sezon estival.

Cu această ocazie, DAL Travel, unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din România cu produse turistice tip premium și de circuit, înființat în anul 2000 și membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), lansează, în perioada 11-20 noiembrie, o campanie de reduceri ”Black Friday premium”, dedicate: destinațiilor exotice, circuitelor premium, dar și unor capitale europene, pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Cine rezervă în această perioadă, beneficiază de reduceri pentru anumite pachete turistice care se vor derula la finalul anului, dar și în perioada Crăciunului și a Revelionului.

Oferteleturistice “Black Friday premium” propuse de agenția DAL Travel acoperă atât sărbătorile de iarnă, cât și circuitele și pachetele turistice de final de an și pentru primele patru luni ale anului viitor.

De asemenea, DAL Travel lanseazăși o campanie de reduceri cu ocazia Târgului de Turism al României– TTR (10-13 noiembrie), care include pachete turistice programate în primele patru luni ale anului viitor, inclusiv pentru Paște.

„Suntem o agenție de turism specializată pe produse premium, circuite, destinații exotice și tocmai de aceea, pentru a impulsiona acest tip de turism, am decis să lansăma doua ediție a campaniei de Black Friday premium, în care am inclus atât destinații exotice, cât și circuite sau capitale din țările europene, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Prin reducerile Black Friday premium, pentru rezervări în perioada 11 – 20 noiembrie, dar și prin reducerile promovate cu ocazia TTR, un turist poate beneficia de ofertele de Crăciun, de Revelion, de Paște, dar și de circuitele de final de an și pentru primele patru luni ale anului ale viitor. Precedentele noastre campanii cu oferte speciale s-au bucurat de mare succes, ceea ce indică apetitul românilor de a călători. Tocmai de aceea, sloganul nostru este Consumul excesiv de turism nu dăunează grav sănătății”, subliniază Daniela Nedelcu, director general DAL Travel.

Printre pachetele incluse în campania ”Black Friday premium”, DAL Travel se numără:circuit în Coreea de Sud și Japonia (plecare in 27 noiembrie, reducere 200 de euro per turist), o croazieră în Panama – Columbia – Curacao – Bonaire – Aruba – Costa Rica (începând cu 22 noiembrie, reducerede 120 de euro per turist), Revelion în Panama și Costa Rica (plecare in 27 decembrie, reducerede 110 euro per turist), minivacanță de 1 decembrie în Cipru (reducere de 100 de euro per turist), Revelion în Mexicul colonial (reducere de 100 de euro per turist), Crăciun în Ecuador și Revelion în Galapagos (reducere de 90 de euro per turist) sau Revelion la Paris (reducere de 80 de euro per turist).

De asemenea, cu ocazia Târgului de Turism al României, DAL Travel propune un târg virtual extins, în perioada 10-14 noiembrie, unde va oferi reduceri pentru circuite și sejururi ce vor fi operate în primele 4 luni ale anului 2023.

Printre acestea, amintim de ”Croazieră până la capătul lumii”, SUA: Coasta de Est și Florida, Mexic-Cuba, dar și destinații mai inedite precum ”Paște în Etiopia” sau Sudan, fiecare pachet beneficiind de o reducere de 100 de euro, dacă este achiziționat in perioada 10-14 noiembrie.

Alte reduceri cuprinse între 50 și 90 de euro sunt pentru programe precum Egipt și croazieră pe Nil, Sultanatul Oman, marele circuit al Iranului, marele circuit al Algeriei, carnaval în Madeira, Uzbekistan, Paște în insulele Azore sau în Sri Lanka.