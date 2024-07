Dan Alexa (44 de ani) și Anamaria Prodan (51 de ani) au fost protagoniștii unui scandal monstru în vara anului 2019, atunci când impresara i-a aplicat un pumn în plină figură antrenorului care activa la acel moment la echipa de fotbal Astra Giurgiu, amintește click.ro. După cinci ani de la incident, Alexa a lămurit atitudinea pe care a avut-o atunci față de impresară și s-a felicitat pentru felul în care a reacționat!

Invitat în podcastul lui Viorel Grigoroiu, Dan Alexa a făcut noi declarații despre pumnul încasat de la impresară, pe care nu l-a uitat nici acum.

„Eu cred că am făcut foarte bine ce am făcut! Sincer, am făcut bine că nu am ripostat! Și mă felicit pentru asta! Impactul evenimentului a fost foarte mare. Au fost păreri și păreri, tâmpenii din alea: trebuia să dai, trebuia s-o omori! Alții ziceau bine au făcut! Foarte multe discuții, și normale după ceea ce s-a întâmplat!”, a spus Dan Alexa, în podcastul moderat de Viorel Grigoroiu, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

