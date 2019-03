Dan Badea a devenit tătic și este mai fericit ca niciodată. Soția lui a născut un băiețel perfect sănătos în urmă cu o săptămână, însă abia astăzi au anunțat că au devenit părinți. Dan Badea, fostul soț al Lorei, a făcut primele declarații cu privire la acest eveniment fericit, potrivit click.ro.

„A fost un moment foarte emoționant pentru că eu am fost în sala de nașteri. Am fost aproape și i-am auzit glasul, a fost special. Ne-am consultat mult timp în privința numelui. Am vrut să-i găsim un nume mai special și eu zic că i l-am găsit. O să poarte și un nume de sfânt și încă ne mai gândim dacă să îl cheme și Dan.”, a povestit Dan Badea, la Star News, conform sursei citate.

