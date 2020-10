Declarațiile halucinante pe care Dan Bittman le-a făcut în cadrul unui interviu pentru Gândul Live sunt virale și foarte criticate. Solistul de la Holograf a spus că nu își mai dorește să trăiască în pandemie, cu atâtea restricții și pune la îndoială statisticile autorităților în legătură cu Covid-19, potrivit click.ro.

Ce spune despre situația din România în perioada Covid-19

„Eu nu contest că sunt cazuri dramatice. Atâta vreme cât nu am voie să fac autopsie pentru a stabili de ce a murit o persoană, nu pot să spun că au murit 5.000 de oameni de Covid-19 în România. Nu ai voie să spui, ca medic, că un om a murit de o boală, dacă nu îi faci autopsie. Sunt alături de familiile îndurerate. Mie mi-au murit ambii părinți, dar nu pot să înghit informație fără discernământ”, a spus Dan Bittman, la Gândul Live.

„Să mor și eu de Covid, să dea Dumnezeu”

„E vorba și de sălile de spectacol, dacă atât de tare ne protejează masca, de ce nu îi lași să vină cu mască la concerte? Am gura spurcată și îmi permit să spun orice. Să mor și eu de Covid, să dea Dumnezeu. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții degradante. Nu se poate așa ceva, este prea mult. Trebuiau făcute zece spitale adevărate, pline de echipamente. Dacă toți dați banii. Vreau să ne putem îmbrățișa, nu prostia asta cu cotul”, a conchis Dan Bittman la Gândul Live.

