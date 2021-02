Au avut o relație de aproape 25 de ani, din care au rezultat trei băieți minunați. Totuși, nu și-au dorit niciodată să se căsătorească. Dan Bittman a povestit într-un interviu recent motivul pentru care el și Liliana Ștefan nu au făcut acest pas, dar și despre neînțelegerile pe care le au acum, după despărțire, notează click.ro.

„La noi nu s-a pus problema de inel. Am avut o discuție de la început. De-a lungul vremii au fost întrebări din partea mea, dar Liliana nu și-a dorit căsnicia pentru că nu credea că acolo este secretul. Ne-am permis luxul, astfel, de a ne despărți. Și primul copil când a apărut, a apărut că așa am vrut. Niciodată nu am făcut ceva neplanificat. Ea mereu a spus că important este ce se întâmplă în interiorul casei”, a spus Dan Bittman la Antena Stars, conform sursei citate. El a recunoscut că relația cu Liliana Ștefan a ajuns la final și că este dezamăgit că nu au o relație bună de dragul copiilor.

