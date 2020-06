Liderul Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, ar putea fi candidatul formațiunii social-democrate la Primăria orașului. Afirmația a fost făcută prin telefon, la Radio Top, de fostul prefect Mirela Adomnicăi, desemnată să candideze din partea PSD la președinția Consiliului Județean. Mirela Adomnicăi a afirmat: „A fost exprimat în cadrul Biroului Permanent Județean al PSD un vot de principiu în ceea ce privește susținerea candidaturii la Primăria Suceava a președintelui Organizației Municipale, în persoana domnului Cușnir. Dar, în ceea ce privește propunerea din partea Biroului Municipal, încă nu s-a oficializat nimic”. În martie, Biroul de Presă al Organizației Județene a PSD anunța că Mirela Adomnicăi este candidatul partidului la Primăria Suceava. La acea vreme, sursa citată arăta că desemnarea Mirelei Adomnicăi s-a făcut pe baza rezultatelor unui sondaj de opinie comandat de partid, care a dat-o ca fiind persoana cu cele mai mari șanse pentru obținerea unui mandat de primar în fața actualului primar, liberalul Ion Lungu.

