Candidatul PSD pentru funcția de primar al Sucevei, Dan Ioan Cușnir, a declarat, la lansarea oficială a candidaților acestui partid pentru alegerile locale, de la Cetatea de Scaun, că are energia și determinarea să facă ceea ce nu a mai făcut nimeni pentru Suceava. Dan Ioan Cușnir a spus că misiunea să ca primar va fi să adune toate ideile bune și să facă un plan îndrăzneț pentru o dezvoltare reală a Sucevei.

În discursul său, Dan Cușnir a spus că are studiile necesare în acest sens fiind absolventul a două masterate unul în administrarea afacerilor mici și mijlocii la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și unul administrație publică la SNSPA București. De asemenea, el a arătat că are și experiența administrativă a celor două mandate de consilier județean, Dan Cușnir spunând că a fost considerat cel mai activ consilier județean. Candidatul PSD pentru Primăria Suceava a amintit și de faptul că a lucrat în domeniul privat timp de aproape 30 de ani, la trei companii de top din Romania, dezvoltând afaceri, dar ceea ce este cel mai important conducând echipe și valorizând oameni. El a subliniat faptul că în mediul privat am învățat ce înseamnă profesionalismul, competitivitatea și respectarea promisiunilor și a parteneriatelor. „În relația cu statul și cu primăria am cunoscut ghișeul de cealaltă parte a lui. Am constatat că blocajul dezvoltării Sucevei atât economice cat și sociale este generat in primul rând de administrația publică locală. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care am intrat în viața publică, mai întâi civic, când am înființat <Suceava Noastră>, iar ulterior am înțeles că trebuie să mă implic și politic”, a spus Dan Ioan Cușnir. El a adăugat că de acum 12 ani, atunci când a înființat „Suceava Noastră”, a înțeles care este misiunea să și a încercat să explice conducerii Primăriei „că este vorba despre Suceava Noastră, nu despre Suceava mea, că este vorba despre noi, nu despre eu!”

„Viziunea mea este Suceava un oraș frumos, Suceava un oraș de succes, Suceava un oraș in care să ne placa să ne trăim viața, Suceava un oraș prosper în care calitatea vieții sucevenilor crește văzând cu ochii, Suceava cu o conducere competentă și performantă, în care oamenii să aibă încredere”, a spus Cușnir. El a arătat că pentru a realiza aceasta viziune, nu va fi singur ci împreună cu viitoarea echipă de consilieri locali ai PSD, dar și împreună cu echipa administrativă din Primăria Suceava, respectiv cei care vor dori să fie parte din această viziune și sunt pregătiți „să depună efort pentru binele orașului nostru”. „Cred că mare parte a actualilor angajați din primărie, viitorii mei colegi, de abia așteaptă ca cineva să îi pună in valoare și să aibă satisfacția că fac parte din proiectul care va fi de referință peste generații pentru că vor fi cei care au contribuit la Suceava Noastră modernă și frumoasa. Să conduci o echipă e un privilegiu. Un privilegiu care poartă cu el responsabilitatea de a-i îndruma și de a-i susține în viața lor profesională. E un privilegiu care apare din momentul în care rostim cuvântul ”lider”. Ce înseamnă de fapt cuvântul ăsta? Sincer, nu contează definiția oficială a cuvântului. Dar va pot spune ce înțeleg eu prin acest cuvânt – lider”, a declarat candidatul PSD pentru funcția de primar al Sucevei. El a spus că din punctul său de vedere un lider este un om care încurajează, inspiră și motivează colegii cu care lucrează, un om care își unește colegii și formează o echipă adevărată, indiferent de diferențele de opinii, un om care stabilește o viziune îndrăzneață, îi face pe fiecare dintre colegi parte din această viziune și apoi îi susține pentru ca împreună să realizeze un scop măreț.

„Asta e viziunea mea asupra conducerii și a cuvântului lider. Și pentru mine e un ghid pe care îl îmbrățișez și e un punct de referință pentru toate comportamentele mele. Misiunea mea este să adun toate ideile oamenilor din cartiere, a specialiștilor, a celor din primărie, de la Universitate, a oamenilor de afaceri, a profesorilor și a medicilor, să facem un plan îndrăzneț și coerent, care să fie planul de dezvoltare reală a Sucevei și să îl punem in practică! Misiunea mea este să fac tot ceea ce depinde de mine pentru ca oamenii să nu mai aibă așteptări mici de la administrația locală. Pentru ca Suceava să progreseze trebuie ca sucevenii și dumneavoastră presa, să aibă așteptări mari și să pună presiune pe administrație! Pentru mine Suceava înseamnă acasă! Am energia și determinarea ca împreună să facem ceea ce nu a mai făcut nimeni pentru Suceava. Și mă voi zbate zi și noapte pentru Suceava”, a mai spus Dan Ioan Cușnir.