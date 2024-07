Dan Negru (53 de ani) se pregătește pentru un nou sezon al emisiunii „Tu urmezi”, la Kanal D, care va începe pe 27iulie, de la 21.00.

Quiz show-urile lui rup audiențele dar cum stătea prezentatorul TV când era pe băncile școlii în ceea ce privește cultura generală? Nu a fost întotdeauna așa de liniștit, ba, din contră, le-a mai dat părinților săi din când în când și câteva bătăi de cap. Click! a aflat detalii de culise chiar de la celebrul prezentator.

După atâția ani de televiziune cum îți temperezi emoțiile? Ai vreun talisman norocos în buzunar, care îți poartă noroc, de fiecare dată când intri în emisie?

Când n-o să mai am emoții, o să mă las de televiziune. Fără emoții nu poți să faci meseria asta. N-am talismane sau brelocuri, dar am o cruciuliță pe care o port mereu la gât și de fiecare dată înaintea filmării spun o rugăciune în gând. A funcționat mereu.

Cum stăteai tu la școală cu această cultură generală? Ai fost un tocilar? Și acum știi foarte multe și povestești lucruri interesante, pe social media, uitate sau poate neînvățate de alții niciodată!

Netflixul și YouTube-ul generației mele îl reprezentau cărțile, nu neapărat pentru că ne-ar fi plăcut, ci pentru că nu aveam altă opțiune. Nu era televiziune, nici radio, online nu exista și nici măcar curent nu aveam seara așa că singura opțiune de distracție erau cărțile. Orice noutate despre lume era <share-uită> între prieteni pentru că era o foame de noutăți. E invers azi, e o abundență de noutăți!

Ai fost certat vreodată de părinți pentru notele pe care le-ai luat la școală?

Pffff… Și încă de câte ori! Și, uneori, altoit pentru năzbâtii. Țin minte că am spart împreună cu prietenul meu, Tibi, vreo două geamuri de la clasă cu câțiva bolovani. Ne-au altoit toți, proful, tatăl meu și tatăl lui Tibi. Dar mi-am învățat lecția.

Sursa foto: Facebook

