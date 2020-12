Pe 3 și pe 4 decembrie, Dan Negru (49 de ani) a filmat „Revelionul starurilor 2021”, de la Antena 1, reușind să adune în platou cele mai în vogă vedete, în ciuda temerilor pandemiei. Este al 21-lea Revelion pe care îl prezintă la Antena 1, cu toate de până acum fiind lider absolut de audiență. Dan Negru a vorbit cu reporterii Click, într-un interviu spumos, despre mersul televiziunii în aceste vremuri, despre familia lui, carieră, dar și despre intrigile din branșă.

Click!: Cum a fost 2020 pentru tine?

Dan Negru: Un an fără avioane, așa că am reluat drumurile cu mașina spre Timișoara și am început din nou să-i înjur pe nemernicii din politică pentru că n-au fost în stare să facă autostrăzi în România. Și un an fără vacanțe. În rest, nu a fost un an diferit, nu sunt un individ social ca să plâng după socializare. Anii viitori însă sunt ăia care ne vor schimba viața, pentru că vor fi anii în care se va vedea dezastrul economic. Deocamdată a fost antrenament. Cred că uraganul economic va fi incomparabil cu ce am văzut până acum. Dacă nu, înseamnă că legile economiei sunt altele.

Ești prieten cu ivitații sau colegii tăi? Cine-i cel mai bun prieten din showbiz?

Cu unii sunt prieten, da, dar cu cei mai mulți însă am o relație corectă de muncă. Sunt mulți ani de când fac asta și am învățat că prietenia la job nu prea funcționează. Asta și pentru că în cariera mea cele mai multe piedici mi le-au pus cei care se dădeau că-mi sunt prieteni și până am învățat lecția, m-am tot împiedicat. Am avut norocul să prezint show-uri tv și cu Gică Petrescu, dar și cu Dorian Popa. I-am cunoscut pe toți. Dar nu am prieteni și nici nu fac parte din găști ceea ce m-a cam costat, pentru că televizunea se face și pe găști. Le spun asta și studenților pe care-i întâlnesc în sălile de curs. Dacă nu știi să te lipești de găști, nu ai ce caută în televiziune. Probabil, dacă aș fi început să fac acum televiziune, nu aș fi avut nicio șansă.

Citește INTERVIUL complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/interviu-dan-negru-filmat-revelionul-2021-dezvaluiri-din-culisele-meseriei-nu-am