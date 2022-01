Dan Negru a publicat un mesaj dur pentru Nicolae Ciucă, după ce a aflat că o şcoală din Bârlad a primit o factură la gaze de 54.000 de euro, notează click.ro.Revoltat de factura imensă primită de şcoala din Bârlad, Dan Negru i-a propus premierului Nicolae Ciuca să mute toţi elevii din unitate de învăţământ în Dubai până la primăvară.

„În atenția domnului Nicolae Ciucă, prim ministru României.

Domnule prim-ministru, am găsit soluția ! O școală din Bârlad a primit factura la gaze pe luna trecută de 54 mii euro. Știrea e in toată presa. Va anunț cu deosebit respect că am găsit rezolvarea problemei pentru urmatoarea lună de iarnă!

Am rezervat 31 de paturi de hotel in Dubai la modica suma de 11470 de euro pentru toată luna februarie. Cu doi intr-un pat, mutăm toată școala și ieșim mai ieftin. In Dubai e cald, n-au nevoie de gaz. Profesorii rămân in Bârlad și facem școala online”, a scris Dan Negru, pe pagina sa de facebook, conform sursei citate.

El i-a mai transmis lui Nicolae Ciucă că aşteaptă un răspuns şi pentru restul de patru milioane de copii care învaţă în România.

