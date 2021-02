În ultimele zile, în spațiul public au apărut informații despre pensia „prea mare” pe care o primește Alexandru Arșinel (82 de ani). Mulți s-au grăbit să-l arate cu degetul, numindu-l „pensionar de lux”. Prea puțini realizează ce reprezintă marele actor pentru poporul român. Dan Negru îi ia apărarea și compară pensia de 8.937 de lei pe care o primește Arșinel cu cea de 78.000 de lei, a unui fost procuror comunist, notează click.ro.

„Un fost procuror comunist are 78.000 de lei pensie. Gh. Bălășoiu îl cheamă. Arșinel are 8.000 și Google e ticsit de știri despre Arșinel, pensionar de lux. Familia mea a contribuit la pensia lui Arșinel: tata și mama se amuzau la scheciurile cu Stela. Eram mic atunci. M-au amuzat și pe mine când am crescut. Copiii mei îi știu vocea lui Baloo din „Cartea Junglei”. Trei generații care au contribuit de bună voie la ăia 8 mii ai lui Arșinel. N-o fi deajuns? Pentru ăia 78 mii ai securistului, n-am vrut să cotizez”, a scris Dan Negru pe paginile sale de socializare, potrivit sursei citate.

