Dan Negru (48 de ani) este un bănăţean chibzuit. Sutele de mii de euro, agonisite din televiziune, le-a investit într-un adevărat imperiu imobiliar aşa că, acum, în timpul pandemiei de coronavirus, când emisiunile lui sunt suspendate, poate trăi liniştit din închirierea blocurilor deţinute în Bucureşti. Dan a povestit pentru Click!, într-un interviu de suflet, despre soarta mass-media, despre frumoasa lui familie, dar şi despre pasiunile secrete.

Click!: Cum te-a afectat pandemia de coronavirus?

Dan Negru: Probabil voi fi una dintre victimele crizei care va urma, pentru că programele mele au fost mereu produse de lux care costă, au decoruri uriaşe. Dar dacă tot m-am ales de mulţi ani cu porecla “Regele audienţelor” e bine de ştiut că o casă regală nu e deloc ieftină, nici măcar în televiziune.

Ai mai multe blocuri de birouri închiriate în Bucureşti. E un venit lunar bun?

Am aceste blocuri, am încercat să nu depind financiar de televiziune ştiind că, dacă mă va prinde o criză, cum e cea care va urma, şi singura mea sursă de venit ar fi televiziunea, atunci aş fi nevoit să fac compromisuri şi să apar în producţii tv în care nu cred. Am liniştea asta şi dacă televiziunile nu vor mai putea să ţină pasul cu standardele şi cu show-urile mele, prefer să aştept revigorarea, decât să accept orice ofertă.

