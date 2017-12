Solistul de la Taxi a publicat un mesaj pe Facebook în care a făcut o comparaţie amuzantă între mama soţiei sale şi primarul capitalei, Gabriela Firea, notează click.ro.

„O să luăm masa în oraș; a venit soacră-mea de la Iași. Nu, nu va fi o corvoadă. Dimpotrivă; va fi o reală, o imensă plăcere. Pentru că soacră-mea este simpatică, empatică, decentă, rațională și rafinată. Adică exact ca doamna Firea, dacă doamna Firea ar fi simpatică, empatică, decentă, rațională și rafinată”, a scris Dan Teodorescu pe Facebook, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/dan-teodorescu-face-declaratii-uluitoare-despre-soacra-lui-exact-ca-doamna-firea