Greva profesorilor din România este un subiect extrem de dezbătut în ultimele zile. Printre persoanele publice care și-au spus părerea despre atitudinea cadrelor didactice care sunt nemulțumite de salarii se află și Dana Budeanu, care și-a exprimat vehement punctul de vedere și a mărturisit că acestea ar trebui să fie plătite în funcție de performanța lor, notează click.ro.

În cadrul unei emisiuni, Dana Budeanu a discutat tranșant această situație și a declarat că profesorii ar trebui să fie plătiți în funcție de competența și profesionalismul de care dau dovadă, ținându-se cont și de nota din examenul de titularizare.

„Profesorii au mai fost în grevă. Nu știu dacă vă amintiți 2 ani de zile încontinuu în care nu s-a făcut școală deloc, nici măcar online. Puteți fi în stare să dați vina pe absolut oricine. Majoritatea profesorilor nu au vrut să mai intre la clasă nici după aceea. Eu sunt pentru pentru creșterea salariilor tuturor, nu numai în în educație și în sănătate și peste tot… pe merit! Nu este nicio problemă. Sunteți de acord să intre profesor evaluat cu șapte la clasă? Eu nu, ca părinte! Sunteți de acord să fie salarizat la fel un profesor evaluat cu șapte, cu unu evaluat cu 10? Eu nu sunt.”, a precizat Dana Budeanu, în cadrul Antena 3, potrivit sursei citate.

