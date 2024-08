Dana Coteanu, alias Dana Marijuana, după cum este cunoscută de fani, a fost prinsă de polițiști sub influența drogurilor, în noaptea de marți spre miercuri, în stațiunea 2 Mai, a transmis într-un comunicat Poliția din Constanța. În urmă cu un an, în stațiunea 2 Mai, doi tineri studenți au fost uciși de Vlad Pascu, care conducea sub influența a șase substanțe interzise, notează click.ro.

Fosta vedetă hip-hop a fost depistată pozitiv la consum de amfetamină și canabis. Artista a fost oprită în trafic azi-noapte, în stațiunea 2 Mai, aceeași unde Vlad Pascu a provocat un accident mortal, la un an de la acea tragedie.

Dana Coteanu a fost dusă la audieri.

Sursa foto: Facebook

