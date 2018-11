Dana Elena Coteanu alias Dana Marijuana (36 de ani) a fost pe prima pagină a ziarelor, în urmă cu 19 ani, când dăduse lovitura cu piesa de hip-hop ”Cea mai fidelă fată”. În cartea ei, scrisă de Andrei Ruse, artista şi-a deschis sufletul, notează click.ro.

Artista confirmă, în premieră, că s-a drogat: “Eram în ultimul an de liceu, aveam 18 ani şi începusem prima mea relaţie mai serioasă. Cu Cristi, un băiat din cartier. Un tip blond cu ochi albaştri – mama mi-a zis de când eram micuţă că i-ar plăcea să am un iubit frumos, blond şi cu ochi albaştri şi iată, chiar primul a fost aşa. A fost o relaţie tumultuoasă, intensă, adolescentină, dar şi plină de probleme şi ulterior atât de nocivă, încât am crezut că am să sfârşesc înainte să încep să trăiesc cu adevărat. Cu Cristi am luat pentru prima oară heroină.”, sunt dezvăluirile ei, conform sursei citate.

Marijuana va lansa volumul “Poveste de cartier” vinerea viitoare, pe 16 noiembrie, la un local din Bucureşti. Cartea costă 50 de lei.

