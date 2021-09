A cunoscut celebritatea în anii ’90 și s-a remarcat ca fiind „cea mai fidelă fată”. Fire rebelă în adolescență, Marijuana nu s-a ferit să să vorbească despre problemele ei legate de consumul de substanţe ilegale. A fost chiar internată la Spitalul Obredgia, căci apropiații credeau că se va sinucide, notează click.ro.

La 41 de ani, celebra Dana Marijuana, pe numele adevărat Dana Coteanu, a reuşit să scape de viciile din trecut. Viața a încercat-o din greu. În 2015, Marijuana şi-a făcut ordine în viaţa sentimentală. A divorţat de Sebastian Calu, bărbatul cu care are o fetiţă și pe care l-a acuzat că bea prea mult şi devenea violent după ce consuma alcool. Nici acum vedeta nu vorbește cu fostul soț. După divorț însă, Dana și-a refăcut viața personală, are un nou iubit, alături de care își crește cele două fetițe, Elena, în vârstă de 7 ani și Alesia, în vârstă de 15 ani. Pandemia însă i-a pus la grea încercare pe cei doi iubiți, atât financiar, cât și sentimental. Marijuana a fost pe punctul de a se despărți de partenerul ei, pentru că fosta soție a acestuia a început să-l caute foarte des în această perioadă.

“Partenerul meu plătește tot! Am mare noroc cu el. În pandemia asta m-a lovit însă energetic trecutul, m-am luptat cu niște umbre. A venit din trecutul lui ceva care nu prea mi-a convenit. Ne-am certat bine de tot, până la urmă am trecut peste. Este vorba de o fosta lui soție, care nu știu ce voia de la el acum când el era cu mine. A făcut totul la mișto, gen: «îți arăt eu, ca bărbat ești fraier» și aia e! Eu în viața mea, dacă am văzut că doi sunt iubiți, niciodată nu m-am băgat să-i despart sau să mă dau la un bărbatul respectivei. Am trăit-o însă și pe asta! Nu vreau să mă mai căsătoresc, rămânem parteneri. Nu mai vreau certuri, discuții la divorț”, a declarat Dana Marijuana, la Antena Stars, potrivit sursei citate.

