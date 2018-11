Dana Nălbaru (43 de ani) este adepta educației sexuale cât mai devreme. Artista a dezvăluit că discută deschis cu copiii ei despre acest subiect, inclusiv cu Kadri, băiatul ei în vârstă de numai 3 ani, potrivit click.ro.

”Băiețelul meu de trei ani știe că spermatozoidul fecundează ovulul. Avem enciclopedii, vorbim despre asta. La fel am făcut și cu Sofia. Nu sunt adepta secretelor. Iar ei nu au avut nicio traumă și niciun interes ieșit din comun pentru subiectul ăsta, deci consider că am procedat corect”, a răspuns Dana la întrebarea realizatorilor despre vârsta la care ar trebui părinții să înceapă să le facă educație sexuală copiilor, notează sursa citată.

