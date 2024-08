„Abracadabra”, emisiunea fenomen difuzată la TVR în urmă cu 3 decenii, a creat legături mari printre vedetele de astăzi. Marian Râlea a fost cel care a ajutat-o pe Dana Rogoz să se formeze și să evolueze la acea vreme. Recent, actrița a vorbit despre relația cu „Magicianul”.

Marian Râlea, „Magicianul” a fost cel care a contribuit la formarea copiilor și adolescenților de la „Abdracadabra”. În urmă cu 30 de ani, printre cei pe care i-a instruit s-a numărat și Dana Rogoz. Actrița a dezvăluit care a fost cel mai important lucru pe care l-a învățat de la el, dar a vorbit și despre cum se înțeleg în prezent.

„Marian e unul dintre acei oameni de pe lista scurtă, adică dintre cei care mi-au influențat major drumul în viață. Ceea ce a făcut el pentru mine extrem de important a fost să îmi explice, încă de când eram copil, că lumea asta a actorilor nu va fi una ușoară. Îmi spunea că drumul ține în primul rând de o șansă, o șansă pe care nu o poți controla. Și continua să îmi spună că drumul ăsta e și mai greu pentru femei. Dar dacă, totuși, eu voi vrea să îl urmez, el va fi lângă mine. Și a fost, inclusiv la propriu, când m-a condus la admiterea de la UNTAC. Iar acum, după aproape 30 de ani de când ne-am cunoscut, jucăm împreună pe aceeași scenă, roluri de tată și fiică. Mi se pare superb. E un vis împlinit pentru mine”, a declarat Dana Rogoz pentru Viva, conform click.ro.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/dana-rogoz-dezvaluiri-despre-relatia-cu-marian-2382622.html